Essen: Lokführer der Deutschen Bahn sieht Jugendliche auf Gleisen – was sie machen, ist komplett wahnsinnig

Was haben sich diese Jugendlichen in Essen bloß dabei gedacht? Ein Lokführer der Deutschen Bahn hat am Montagnachmittag (5. Juni) mehrere Jugendliche auf den Gleisen im Bereich des Bahnhofs Essen-Kray entdeckt.

Sofort legte der Mann am Steuer seines ICE 643 von Düsseldorf nach Berlin eine Schnellbremsung ein. Der Lokführer konnte den Intercity-Express gerade noch rechtzeitig zum Stehen bringen – und hat damit wohl Schlimmeres verhindern können. Beim Blick auf die Schienen in Essen erkannte der Angestellte der Deutschen Bahn das Ausmaß des Wahnsinns.

Essen: Versuchter Anschlag auf Zug der Deutschen Bahn

Nein, das war kein dummer Jungenstreich, den sich die Jugendlichen in Essen geleistet haben. Das war schlichtweg gefährlich. Über einen Streckenabschnitt von etwa elf Metern hatten die Unbekannten Steine auf die Schienen gelegt. Und das ist noch nicht alles. Zwischen einer Weiche waren nach Angaben der Polizei weitere Steine platziert, die zusätzlich durch Metallscheiben fixiert waren.

Nicht auszudenken, was hätte passieren können, hätte der Lokführer die Jugendlichen nicht flüchten sehen und so reaktionsschnell gehandelt. „Wäre der Intercity nicht rechtzeitig zum Stehen gekommen, hätte dieser größere Schäden davontragen können“, so das Urteil eines Polizeisprechers.

Unbekannte legten zahlreiche Steine auf die Gleise der Deutschen Bahn in Essen. Foto: Bundespolizei

Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe

Jetzt fahndet die Polizei nach den unbekannten Jugendlichen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr in Essen. Dabei sind die Beamten auf die Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen. Hast du den Vorfall im Streckenbereich in Essen-Kray Süd in der Nähe der Straße „Am Böcklerbaum“ beobachtet? Oder kannst du Angaben zu den Verdächtigen machen, die sich gegen 17.20 Uhr dort aufgehalten haben müssen? Dann melde dich bitte bei der Bundespolizei unter der Nummer 0800/ 6 888 000 oder in jeder Polizeidienststelle.

Für die Ermittlungsarbeiten musste die Strecke zeitweise gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verspätungen im Betrieb der Deutschen Bahn.