Vor den Sommerferien steht es am Duisburger Hauptbahnhof fest

In Duisburg geht ein Bauprojekt in die nächste Phase. Die Deutsche Bahn startet einen wichtigen Schritt am Hauptbahnhof. Zwei riesige Kräne, die seit 2022 im Einsatz waren, werden abgebaut. Die Arbeiten bringen kurzfristige Einschränkungen für Reisende und Anwohner mit sich.

Die Modernisierung des Duisburger Hauptbahnhofs sorgt mit neuen Bahnsteigdächern, modernem Mobiliar und einer gläsernen Halle für Verbesserungen. Jetzt wird Platz für den Weiterbau geschaffen. Was mit den Kranen geschieht und wie es weitergeht, erfährst du hier.

XXL-Krane verlassen Duisburgs Hauptbahnhof

Der Rückbau der beiden XXL-Krane am Hauptbahnhof Duisburg beginnt am Samstag, dem 12. Juli. Zwei Mobilkrane helfen dabei, Stück für Stück die gigantischen Maschinen zu demontieren. Am Wochenende entfernen die Bauteams die schweren Gewichte und zerlegen die 56 Meter langen Ausleger.

Bis Montag lagern diese Teile nahe des Osteingangs, wo sie weiter zerlegt und per LKW abtransportiert werden. Anschließend sind die etwa 100 Meter hohen Krantürme an der Reihe. Alle Arbeiten sollen bis Mittwochabend abgeschlossen sein, um dann die großen Mobilkrane ebenfalls abzubauen.

Fortschritt und Einschränkungen in Duisburg

Seit Sommer 2022 brachten die Kräne am Duisburger Hauptbahnhof sichtbare Fortschritte. Sie entfernten 600 Tonnen Altmaterial und transportierten 650 Tonnen Stahl für das neue Hallendach. Während zwei Kräne jetzt zurückgebaut werden, bleiben andere Maschinen weiter aktiv und setzen die Bauarbeiten an den verbleibenden Bahnsteigen fort.

Die Arbeiten bringen vorübergehend Einschränkungen rund um den Bahnhof in Duisburg mit sich. Haltestellen des Schienenersatzverkehrs und Teile der Otto-Keller-Straße werden verlegt oder gesperrt. Für eventuellen Baulärm bittet die Deutsche Bahn um Verständnis und verweist auf den Fortschritt des Großprojekts.

Die Modernisierung des Duisburger Hauptbahnhofs schreitet planmäßig voran. Zwei Bahnsteige samt wellenförmigem Dach sind bereits fertig. Insgesamt entstehen sechs neue Bahnsteige mit einer Länge von 2,3 Kilometern. Das Projekt macht den Duisburger Bahnhof moderner, barrierefreier und heller – und zu einem wichtigen Drehkreuz in der Region.

