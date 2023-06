Essen: Traditionsladen aus Rüttenscheid gibt auf – „Ich bin gerade geschockt“

Ganz bittere Kunde aus Essen: Nach mehr als 25 Jahren hat ein echter Kult-Laden in Rüttenscheid dicht gemacht. Dabei hatte die Inhaberin Susanne Böckler noch lange um das Traditionsgeschäft an der Eduard-Lucas-Straße in Essen gekämpft.

Doch jetzt ist es amtlich. Zum 31. Mai hat die Buchhandlung „Alex liest Agatha“ schließen müssen. Die Gründe lassen viele Kunden verzweifeln.

+++ Essen: Traurige Nachricht von beliebtem Lokal – „Alles hat ein Ende“ +++

Essen: Kult-Geschäft muss schließen

Es war die schönste Buchhandlung Essens – darüber sind sich die Essener weitestgehend einig. Umso trauriger machte viele Kunden, dass der Laden aufgrund des Online-Handels und einem Umzug weg von der Rüttenscheider Straße mehr und mehr in Schieflage geriet.

Der Umzug weg von der belebten Straße im Zentrum des Stadtteils war 2016 aufgrund einer Mieterhöhung nicht zu vermeiden. Mit einer Crowdfunding-Aktion schaffte es Susanne Böckler damals, am neuen Standort mit zahlreichen Kulturveranstaltungen Fuß zu fassen. Doch dann kam die Pandemie und die Probleme begannen von Neuem – trotz persönlicher Bücherlieferungen, Fenster-Verkauf und eigenem Onlineshop. Im vergangenen Jahr startete dann eine zweite Crowdfunding-Aktion, um den Traditions-Buchladen zu retten. „Wir können und möchten nicht aufgeben“, hieß es in einer emotionalen Aktion, die eine Nachbarin des Geschäfts ins Leben gerufen hatte.

Susanne Böckler musste ihre Buchhandlung aufgeben. (Archivbild) Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

Kult-Laden in Essen muss aufgeben: „Ich bin gerade geschockt“

Die rund 8.000 Euro Spendengelder sollten den Laden allerdings nicht retten können. Zum 31. Mai musste Susanne Böckler schweren Herzens das Aus von „Alex liest Agatha“ verkünden. In den Tagen vor der Schließung hatte die Inhaberin noch Teile des Inventars auf ihrer Facebook-Seite veräußert. Nun ist der Laden dicht. „Ich bin gerade geschockt. Als ich noch in Essen gewohnt habe, habe ich dort immer meine Bücher gekauft. Eine der schönsten Buchhandlungen, die ich jemals gesehen habe“, heißt es im Netz. „Das ist sehr traurig. Meinen Respekt und Mitgefühl, liebe Nachbarin“, schloss sich ein Essener an.

Mehr Themen:

In der „WAZ“ gibt sich die Inhaberin dennoch kämpferisch. Sie wolle eine Kooperation mit der Holsterhausener Buchhandlung „Insel der Bücher“ initiieren. Außerdem hoffe sie, noch Projekte umsetzen zu können, die in „Alex liest Agathe“ stattfinden sollten. Mehr dazu hier >>>