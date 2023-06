Essen: Hunde-Halterin erhebt schwere Vorwürfe gegen die Stadt – „Anwohner wurden nicht gefragt“

Hunde-Halter in Essen begehren auf! Nach Geschichten aus Frohnhausen gibt es nun auch Ärger im Moltkeviertel.

+++ Hund in Essen: Halterin bei diesem Anblick entsetzt – „Ratten in Massen“ +++

Eine Halterin aus Essen hat sich nun mit einem dringenden Anliegen an DER WESTEN gewandt. Sie will eine Entscheidung der Bezirksvertretung nicht einfach so hinnehmen.

Essen: Hundewiese fällt weg

Wie wir berichteten, haben sich kürzlich Hundebesitzer aus Essen über die Hundewiesen-Situation in der Stadt beschwert. Nun geht es offenbar einer Wiese im Moltkeviertel an den Kragen. „Tatsächlich nimmt die Stadt Essen den Hundehaltern sogar noch Flächen weg“, schreibt uns eine verärgerte Tierhalterin. Die Hundewiese am Moltkeplatz soll verschwinden.

Auch interessant: NRW-Tierheim nimmt Hunde aus Messie-Wohnung auf – als die Tierschützer genau hinsehen, kommen ihnen Tränen

„Das sind 5.500 Quadratmeter, die die Stadt für sieben Kunstwerke dem Verein Kunst am Moltkeplatz zuspricht“, echauffiert sie sich. „Alle Anwohner wurden nicht gefragt“, wirft sie der Stadt vor. „Damit ist dann am Moltkeplatz die letzte freie öffentliche Fläche weg.“ Es wird allerdings für Ersatz gesorgt, doch der passt der Halterin überhaupt nicht.

Ersatz gefällt nicht

Stadt auf dem Platz sollen die Hunde nun an einer „stark befahrenen Hauptstraße“ – und zwar der Richard-Wagner-Straße – umherlaufen. Die muss auch erst noch entsprechend eingezäunt und gesichert werden. „Nicht nur Stress für die Hunde durch den Lärm, sondern auch für die Halter“, schlussfolgert die Frau.

Allerdings behauptet sie, dass die Wiese dort bereits eine Hundewiese sei. „Also mehr Hunde auf viel kleinerem Raum.“ Das kann die Stadt auf Nachfrage allerdings nicht bestätigen. Auch die Hintergründe für die Entscheidung der Bezirksvertretung I am 28. März könne sie nicht nennen.

Mehr Themen:

Doch wollen sich die Hundehalter in Essen nicht geschlagen geben. Wie die Stadt gegenüber unserer Redaktion informierte, wurde am 11. Mai ein Bürgerbegehren für den Erhalt der Hundewiese am Moltkeplatz eingereicht. Hier muss die Stadt noch abwarten, wie sich die Situation nun entwickelt.