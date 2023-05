Essen: Hunde-Halter gehen bei diesem Anblick auf die Barrikaden – „Ist echt ein Witz“

Wer in Essen mit seinem Hund Spazierengehen will, der findet hier und da schon noch ein paar grüne Flecken. In manchen Stadtteilen gibt es davon sogar recht viele – und schöne. Aber für freien Auslauf musst du mit deinem Vierbeiner schon auf eine Hundewiese, denn sonst ist überall Leinenpflicht vorgeschrieben.

Doch genau da liegt der Hund begraben, finden viele Halter in Essen. Besonders in einem Stadtteil sei die Verfügbarkeit solcher Hundewiesen und deren Ausmaß kaum annehmbar, beschwert sich eine Besitzerin über Social Media. Da können ihr andere nur zustimmen.

Essen: Hier gibt es die „kleinste Hundewiese“

„Die wohl kleinste Hundewiese, die ich je gesehen habe“, kann die Hunde-Halterin nur noch lachen. Der Fleck am Thiesbürgerweg im Stadteil Frohnhausen sei wirklich winzig, behauptet sie und teilt ein Foto davon bei Facebook.

Auch andere Halter stimmen ihr dort zu. Die Größe sei echt ein Witz, heißt es in den Kommentaren. Lächerlich, meinen andere. Hier könnte kaum ein Hund spielen, geschweige denn mehrere. Dafür sei einfach kein Platz da. Unverschämt nennt das Mancher und bezeichnet den Platz mehr als Hamsterwiese denn als Hundewiese.

Die Hundewiesen in Essen-Frohnhausen sei viel zu klein, beschwert sich eine Halterin. Foto: Anonym

DER WESTEN hat deshalb bei der Stadt nachgefragt, wieso den Vierbeinern hier gefühlt so wenig Platz zur Verfügung gestellt wird. Die Antwort dürfte den Haltern in der Stadt kaum gefallen.

Stadt reagiert auf Halter-Vorwürfe

Auf Nachfrage bei der Stadt handelt es sich wirklich um die einzige Hundewiese in Essen-Frohnhausen. Lediglich in Huttrop, Bergerhausen, Stoppenberg, Steele und Altenessen-Nord gibt es jeweils zwei pro Stadtteil. Insgesamt würde Essen aber 445 Quadratmeter für Hundewiesen zur Verfügung stellen, gibt die Stadt gegenüber DER WESTEN an. Das sei genauso viel wie bei der angrenzenden Stadt Mülheim.

Mehr Themen:

29 Hundewiesen gibt es insgesamt in ganz Essen. Weitere Bereiche für Hunde seien allerdings nicht geplant, „da keine Flächen zur Verfügung stehen“, beteuert die Stadt. Demnach gibt es auch für Hunde in Frohnhausen wenig Hoffnung auf mehr freien Auslauf.