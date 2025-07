Schweizer „Bachelor“ steht fest – im deutschen TV ist er kein Unbekannter

Kaum ein TV-Format steht so sehr für Herzklopfen wie „Der Bachelor.“ Jahr für Jahr verfolgen Millionen, wie sich ein Single-Mann – oder zwei, wie aktuell im deutschen Format – durch eine Villa voller Rosenanwärterinnen datet. Am Ende natürlich mit dem großen Ziel, die wahre Liebe zu finden. Auch in der Schweiz gehört das Format längst zum festen Reality-Inventar.

Im Herbst geht nun eine neue Staffel an den Start und das mit einem alten Bekannten. Fans der Sendung „Die Bachelorette“ dürfte er bekannt vorkommen.

Schweizer „Bachelor“ steht fest

Jetzt ist es raus: Der Basler Danilo Sellaro sucht ab Herbst als neuer Bachelor auf 3+ seine Traumfrau. Das bestätigte der Schweizer Sender kürzlich gegenüber der „Glückspost.“ Danilo ist in der Welt des Reality-TV kein unbeschriebenes Blatt. 2019 versuchte er bereits sein Glück bei „Die Bachelorette“ und schaffte es bei Andrina Santoro bis ins Finale, nur um dort leer auszugehen, als sie sich für Kenny Leemann entschied.

Danach blieb er der deutschen Fernsehlandschaft treu: Formate wie „Are You The One?“, „Ex on the Beach“ oder „Bachelor in Paradise“ führten ihn durch unterschiedlichste Liebesabenteuer. Das Happy End blieb jedoch aus.

Schweizer „Bachelor“ macht ernst

Gegenüber dem „Blick“ betonte Danilo einst, dass er die Dreharbeiten als Job und nicht als Freizeitbeschäftigung wahrnimmt. Schnell intim zu werden, komme für den Reality-Star ohnehin nicht infrage: „One-Night-Stands sind in der Regel nichts für mich. Ich möchte lieber jeden Tag neben meiner Frau aufwachen.“

Details zur neuen Schweizer Bachelor-Staffel hält der Sender bislang unter Verschluss. Wer um Danilos Herz kämpfen wird, bleibt wohl vorerst ein Geheimnis.

2024 versuchte zuletzt Dennis Marbacher sein Glück als Schweizer Bachelor. Zwar vergab der Zürcher Finanzberater seine letzte Rose an Kandidatin Venance Pfammatter, doch nach der Ausstrahlung folgte die Trennung.

Übrigens: Auch in Deutschland wird derzeit eifrig geflirtet. Gleich zwei Männer, Felix Stein und Martin Braun, treten aktuell in bei „Die Bachelors“ an und hoffen auf die große Liebe.