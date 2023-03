Essen, Bochum und Co.: Kinderporno-Razzia in 27 NRW-Städten ++ Diese Entdeckung besorgt die Ermittler

Kinderporno-Razzia in Essen, Bochum, Köln und Co. am Mittwoch (8. März). Ermittler der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) haben am Morgen in zahlreichen NRW-Städten gleichzeitig zugeschlagen. Dabei ging die Sicherheitsbehörde gemeinsam mit dem Landeskriminalamt und den regionalen Polizeibehörden in Bochum, Essen und Co. vor.

Bei dem landesweiten Einsatz gegen Kinderpornographie nahmen sich die Sicherheitsbehörden dutzende Tatverdächtige vor. Ein Fakt ist für die Ermittler besonders problematisch.

Essen, Bochum und Co.: „Zeigt das Ausamß des Problems“

Die insgesamt 35 Beschuldigten stehen im Verdacht, über einen Messenger-Dienst Foto- und Videodateien mit kinderpornographischen Inhalten verschickt zu haben – eine Erkenntnis, die die Ermittler besonders besorgt: „Die Tatsache, dass Missbrauchsabbildungen auch über ganz gewöhnliche Messenger-Dienste geteilt werden, zeigt das Ausmaß des Problems von Kinderpornografie im Netz auf“, erläutert Markus Hartmann.

Der Leiter der ZAC NRW kündigte daher an, dass die Ermittler Kinderporno-Verdächtige weiterhin konsequent verfolgen werden – „mit Aktionstagen wie dem heutigen und vielen anderen Maßnahmen.“

Essen, Bochum und Co.: Hier schlugen die Ermittler zu

„Der Kampf gegen Kinderpornografie ist ein Langstreckenlauf, bei dem wir nicht nachlassen“, versprach auch Ingo Wünsch. „Auch diese Verfahren zeigen deutlich, wie wichtig die Identifizierungsdaten zu Tätern und Täterinnen im Internet für die Polizei sind“, erklärte der Direktor des Landeskriminalamtes NRW.

Die Wohnungs-Durchsuchungen fanden am Mittwoch in folgenden Städten statt: Bochum, Bonn, Borken, Wesel, Essen, Gelsenkirchen, Herford, Hochsauerlandkreis, Kleve, Köln, Lippe, Lüdenscheid, Mönchengladbach, Oberbergischer Kreis, Oberhausen, Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Kreis Neuss, Rhein-Sieg-Kreis, Warendorf, Wesel und Wuppertal. Was die Ermittler bei den Durchsuchungen finden oder sicherstellen konnten, ist bislang unklar.

