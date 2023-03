Bochum: Mann stirbt in Flammen-Hölle ++ Nachbar hatte alles versucht

Schrecklicher Brand am frühen Mittwochmorgen (8. März) in Bochum. Das Feuer brach nach Angaben der Feuerwehr Bochum mitten in der Nacht in einem Mehrfamilienhaus an der Wattenscheider Straße aus. Per Notruf hatten die Einsatzkräfte bei der Anfahrt erfahren, dass sich noch ein Anwohner in der betroffenen Wohnungen befinden soll.

Ein Sprecher der Feuerwehr teilte gegenüber der „WAZ“ mit, dass bereits Flammen aus der Erdgeschoss-Wohnung schlugen, als die Einsatzkräfte gegen 4.30 Uhr am Brandort eintrafen. „Die Lage war dramatisch“, so der Feuerwehr-Sprecher. Die Einsatzkräfte begannen sofort mit der Evakuierung des Hauses. Doch für einen Mann sollte jede Hilfe zu spät kommen.

Bochum: Verzweifelter Nachbar verletzt sich bei Rettungsversuch

Ein Sprecher der Feuerwehr Bochum bestätigte gegenüber DER WESTEN, dass der Anwohner nur noch tot aus seiner Wohnung geborgen werden konnte. Vor der Ankunft der Feuerwehr hatte ein Nachbar mit dem Mute der Verzweiflung versucht, den Mann aus seiner Wohnung zu befreien.

Dabei zog sich der heldenhafte Retter nach Angaben der Feuerwehr mittelschwere Verletzungen zu. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Weitere 18 Personen aus dem Brand- und Nachbarhaus mussten evakuiert werden. Sie kamen in der kalten Winternacht in einem Linienbus unter. Sie wurden unter anderem von Seelsorgern betreut.

Brand in Bochum gelöscht – jetzt ermittelt die Polizei

Wie es zu dem Brand in der Bochumer Erdgeschosswohnung kommen konnte, ist unklar. Ebenso liegen bislang keine Informationen zur Identität des Opfers sowie zur Schadenshöhe vor.

Die Feuerwehr war mit 59 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand gegen 6.30 Uhr löschen. Die Polizei Bochum hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.