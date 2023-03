Essen: Dramatische Rettungsaktion nach Frontal-Crash! Pendler müssen mit Staus rechnen

Am Mittwochmorgen (8. März) krachte es in Essen heftig: Ein Autofahrer war auf der Ruhrallee unterwegs in Richtung Steele – und kam plötzlich aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab!

Dabei stieß er auf der Westfalenstraße mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen, wie ein Sprecher der Polizei Essen gegenüber DER WESTEN bestätigte.

+++A40 in Essen: Zwei Verletzte bei schwerem Unfall ++ Stau-Chaos im Berufsverkehr+++

In Essen gab es einen heftigen Crash. Foto: Justin Brosch

Essen: Westfalenstraße voll gesperrt

Beide Fahrer verletzten sich, der männliche Fahrer des Fords sogar schwer. Er musste in einer dramatischen Rettungsaktion von der Feuerwehr geborgen werden. Er wurde über die Heckklappe des Fahrzeugs befreit. Im Anschluss wurden beide Fahrer in ein Krankenhaus gebracht. Der männliche Fahrer des Hyundais konnte sein Fahrzeug nach einer medizinischen Erstversorgung selbständig verlassen.

Mehr Themen und News auf unserem Portal findest du hier:

Für die Dauer des Einsatzes und die Unfallaufnahme war die Westfalenstraße voll gesperrt. Autofahrer müssen immer noch mit Staus rechnen. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug, dem Hilfeleistungszug, zwei Rettungswagen sowie einem Notarzteinsatzfahrzeug für rund eine Stunde im Einsatz.