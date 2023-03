Essen: Verletzte Kinder bei Schulbus-Unfall – plötzlich eilt ein RTL-Star zur Hilfe

Am Dienstagmittag (7 .März) kam es zu einem schrecklichen Unfall in Essen-Schönebeck. Ein Schulbus mit 24 Schülern krachte mit einer Straßenbahn zusammen. Neun Personen wurden verletzt – darunter auch acht Kinder (hier mehr dazu).

Ein Großaufgebot an Feuerwehr, Polizei und Krankenwagen eilte zur Hilfe. Unter den zahlreichen Einsatzkräften kümmerte sich jedoch auch ein bekanntes TV-Gesicht um die Opfer.

Essen: RTL-Star eilt plötzlich zur Hilfe

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, waren die Fahrgäste bereits aus dem Schulbus und der Straßenbahn der Ruhrbahn. Unter den Helfern tauchte jedoch plötzlich auch ein bekannter RTL-Star auf. Laut „Bild“ eilte Henning Baum mehreren Unfall-Opfern an der Frintroper Straße im Stadtteil Schönebeck zur Hilfe.

Essen: Henning Baum hilft bei Schulbus-Unfall. Foto: Justin Brosch/ ANC News

Der Schauspieler dreht aktuell für die RTL-Doku „Einsatz für Henning Baum“. Dabei begleitet er Menschen, deren alltägliche Aufgabe es ist, Menschen in Not zu helfen.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

In der Doku packt der 50-Jährige auch selbst mit an, doch dieser Einsatz war sicherlich nicht geplant. Dem Bericht zufolge führte Henning Baum ein Mädchen zum Rettungswagen und fuhr sogar mit in die Klinik. Ein Kamera-Team filmte den hilfsbereiten Einsatz des berühmten Ersthelfers.

Ähnlich wie der Schauspieler zögerten auch einige Mitarbeiter des anliegenden Altenheims „Berta-Krupp-Haus“ nicht lange und reagierten vorbildlich. Die acht verletzten Kinder sowie der Busfahrer kamen in ein Krankenhaus. Besonders schwer verletzt hat sich nach ersten Erkenntnissen niemand. Die genaue Unfallursache muss noch ermittelt werden.