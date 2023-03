A40 in Essen: Zwei Verletzte bei schwerem Unfall ++ Stau-Chaos im Berufsverkehr

Heftiger Unfall auf der A40 in Essen! Zwei Menschen sind verletzt, zwei Fahrstreifen gesperrt.

Auf der A40 kurz vor der Ausfahrt Essen-Kray in Fahrtrichtung Mülheim kam es am späten Montagnachmittag (6. März) zu einem Unfall: Ein Mercedes Vito krachte zunächst in die Betonschutzplanke, anschließend in die Leitplanke.

Auf der A40 in Essen staut es sich

Das bestätigte ein Sprecher der Polizei Düsseldorf gegenüber DER WESTEN. Bei dem Unfall verletzten sich sowohl der Fahrer als auch sein Beifahrer.

Auf der A40 in Essen hat es ordentlich geknallt. Foto: Justin Brosch

Über die genaue schwere der Verletzung konnte die Polizei bislang noch keine Auskunft geben. Die verletzten Personen wurden notärztlich versorgt.

Aktuell ist der linke und der mittler Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr staut sich zurzeit auf rund zwei bis drei Kilometern.