Essen: A40 und Bahn werden gesperrt ++ Bombenfund sorgt für Großeinsatz

Im Essener Südostviertel ist eine Bombe gefunden worden. Sie muss noch am Dienstag (23. Mai) entschärft werden. Was Anwohner, Autofahrer und Bahn-Reisende jetzt wissen müssen, erfährst du in diesem Artikel.

Im Rahmen von Sondierungsarbeiten wurde am Dienstagvormittag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in Essen an der Bredowstraße in Höhe Hausnummer 9 gefunden. Die britische Fünf-Zentner-Bombe wird noch am Dienstag entschärft. Es ist der sechste Bombenfund in Essen in diesem Jahr.

Essen: 11.100 Anwohner von Bombenfund betroffen

Wegen der Entschärfung müssen nach Angaben der Stadt Essen rund 3.600 Bürger/innen ihre Häuser und Wohnungen verlassen, da sie sich im inneren Kreis der Evakuierungszone befinden (siehe Grafik). Im äußeren Kreis der Zone sind rund 7.500 Personen gemeldet, die sich während der Entschärfung „luftschutzmäßig“ verhalten müssen. Das bedeutet: Sie müssen sich in Räumen aufhalten, die abgewandt von der Fundstelle sind. Am Dienstagmittag hat das Ordnungsamt damit begonnen, die Betroffenen mit Lautsprecher-Durchsagen zu informieren.

Alle Gebäude im Umkreis von 250 Metern um die Bombenfundstelle an der Bredowstraße in Essen werden bis zum Ende der Entschärfung evakuiert. Im Umkreis von 250 Metern bis 500 Metern sollte man sich während der Entschärfung in sicheren Gebäudeteilen aufhalten, betont die Stadt Essen.

Wer nicht weiß, in welchem Radius wohnt, kann sich in diesen beiden Listen informieren:

• Liste mit Gebäuden im 250-Meter-Radius

• Liste mit Gebäuden im Radius 250 bis 500 Meter

Es wird, wie die Stadt Essen mitteilt, eine Betreuungsstelle für die Versorgung der betroffenen Personen eingerichtet. Einzelheiten dazu werden noch mitgeteilt.

A40, Bahnstrecke und wichtige Straßen gesperrt

Mit Behinderungen des Individualverkehrs und des ÖPNV ist zu rechnen. Konkret bedeutet, dass auch die Autobahn A40, die weniger als 100 Meter von der Fundstelle entfernt verläuft, gesperrt werden muss. Des Weiteren ist mit einer Sperrung der etwa 400 Meter entfernten Bahngleise zu rechnen. Des Weiteren von Sperrungen betroffen sind unter anderem die Kurfürstenstraße, die Steeler Straße, die Burggrafenstraße und die Oberschlesienstraße. Einzelheiten zum Umfang, zum Zeitpunkt und zur Dauer der Sperrungen liegen noch nicht vor. Die Stadt Essen bittet ortskundige Autofahrer/innen, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Das Gefahrentelefon der Stadt Essen ist ab sofort unter der Nummer 0201 88-33333 erreichbar.

Ein unschönes Ende nahm am 24. April die Beseitigung einer Bombe in Essen. Wegen eines Langzeitzünders musste die 2,5-Zentner-Fliegerbombe im Stadtteil Bergerhausen kontrolliert gesprengt werden. Angrenzende Gebäude wurden erheblich beschädigt, waren danach nicht mehr bewohnbar und müssen nun aufwendig saniert werden.

Wir berichten weiter.