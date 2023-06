Essen: Furchtbares Drama! Mädchen (15) stürzt aus 5. Etage in die Tiefe

Am Montagmittag (12. Juni) ereignete sich in Essen ein schrecklicher Vorfall: Gegen 14 Uhr ist ein 15-jähriges Mädchen aus der fünften Etage eines Mehrfamilienhauses vom Balkon gestürzt. Passiert ist das Ganze im Stadtteil Freisenbruch am Philosophenweg im Bergmannsfeld.

Polizei und Feuerwehr wurden alarmiert. Das junge Mädchen wurde nach rettungsdienstlicher Erstversorgung anschließend schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Anscheinend ist sie zu ihrem Glück auf ein Rasenstück gefallen. DER WESTEN konnte bei der Polizei Essen weitere Details zum Unglück erfahren.

Essen: Schlimmer Sturz endet im Krankenhaus

Wie ein Pressesprecher der Polizei Essen mitteilte, liegt das 15-jährige Mädchen aktuell im Krankenhaus. Zur Schwere der Verletzung müsse man erst die Infos der Ärzte abwarten.

Auch die Ursache des Unglücks sei noch unklar. Zurzeit gehe man aber von einem Unfall und weder von Suizid noch von einem Fremdverschulden aus. Dennoch ermittelt die Kriminalpolizei vor Ort, befragt Zeugen und Angehörige.

Ein wiederkehrendes Phänomen

Der Sturz der 15-Jährigen ist leider kein Einzelfall. In jüngster Vergangenheit gab es in Essen zwei weitere Vorfälle dieser Art. Unter anderem ist im Stadtteil Holsterhausen ein 4-jähriges Kind aus dem Fenster gestürzt. Weitere Infos dazu findest du hier.

Auch in Kray ist vor Kurzem anscheinend ein anderthalb jähriges Kind aus dem Fenster gefallen.