Essen: Dreister Diebstahl in Kultbar! „5 Jahre Gefängnis“

Das Wetter wird immer schöner und die Menschen in Essen zieht es wieder mehr in die Gastronomie. Bei einem Glas Wein den Abend ausklingen lassen, sich in tiefe Gespräche fallen lassen und einfach den Abend genießen – das macht den Sommer doch aus.

Besonders die Außengastronomie boomt und die Restaurant-Betreiber in Essen lassen ihre Tische und Stühle bis Ladenschluss und länger draußen stehen. Für eine Kultbar rächte sich diese Entscheidung nun.

Essen: Diebe klauen Tische

Denn die Freddyssimo Weinbar in Essen-Werden wurde Opfer von dreisten Dieben. „Da stehen sie noch. Gestern Abend/Nacht (31. Mai, Anm. d. Red.) hat man uns die Tische draußen geklaut. Sind echt schwer“, schreiben die Inhaber auf Facebook und posten ein Bild zweier Tische. Ein kleinerer mit zwei Klappstühlen und ein größerer mit zwei Hockern.

Nach Ladenschluss, also nach 22 Uhr, müssen die Diebe zugeschlagen und mit viel Mühe und Muskelkraft die massiven Holztische weggetragen haben. Die Weinbar hat immer von 11 Uhr bis 22 Uhr geöffnet – außer am Sonntag, da schließen die Türen schon gegen 15 Uhr. Und am Dienstag ist Ruhetag, dann ist der Laden komplett dicht.

Kunden schockiert: „5 Jahre Gefängnis“

„Wer sie irgendwo sieht, bitte melden. Als ob wir keine anderen Sorgen haben“, so die anschließende Bitte. Dem Paar Simone Schneider und Freddy Akin gehört die urige Weinbar. Mit viel Liebe und Fleiß haben die Inhaber im letzten Jahr aus der leerstehenden Kneipe „Zum weißen Bären“ an der Werdener Abteistraße das „Freddyssimo“ eröffnet.

Auch Gäste zeigten sich schockiert. „Frechheit sowas“ schreibt eine Frau unter den Beitrag. Ein Mann fordert sogar „5 Jahre Gefängnis“ für die Täter. Ob die Diebe wirklich ein schlechtes Gewissen bekommen haben? Es sieht nicht danach aus, denn rund eine Woche später posteten die Inhaber ein Bild, auf dem zwei neue Tische für die Außengastro zu sehen sind. Doch das ist nicht das einzige neue – zwei Sonnenschirme sind dazu gekommen. Dem Paar wird der Vorfall wohl eine Lehre sein und sie stellen zukünftig ihr Mobiliar über Nacht immer ins Lokal – so bitter das auch ist.