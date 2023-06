Essen: Schrecklicher Unfall! Kind (4) stürzt aus Fenster

Am Donnerstag (8. Juni) ist es in Essen zu einem schlimmen Unfall gekommen. Ein kleines Kind (4) ist aus dem Fenster gestürzt.

Die Eltern merkten es erst, als es schon zu spät war. Das vierjährige Kind ist aus dem 1. Stockwerk einer Familieneinrichtung gefallen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Essen: Kind stürzt aus Fenster

Der tragische Vorfall ereignete sich in einer Einrichtung für Familien mit unter anderem krebskranken Kindern an der Ecke Steinhausenstraße / Kaulbachstraße in Essen-Holsterhausen, wie ein Sprecher der Polizei bestätigte. Um 15.56 Uhr ging der Notruf bei der Leitstelle ein.

Das nicht erkrankte Kind im Alter von vier Jahren hatte die Wohnung erkundet, als die Eltern und das krebskranke Geschwisterchen gerade am schlafen waren. „Aufgrund der hohen Temperaturen war das Fenster auf, vor dem sich noch ein Vorhang befand. Das Kind hat das falsch eingeschätzt und ist aus dem 1. Stockwerk gestürzt“, so die Erklärung des Polizeisprechers gegenüber DER WESTEN, wie es zum Unfall kommen konnte.

Das Kind hätte keine offen erkennbaren Verletzungen gehabt und sei dem ersten Anschein nach wohl zum Glück nur leicht verletzt. Notarzt und Rettungssanitäter kümmerten sich sofort und brachten es zur genauen Untersuchung in ein nahe gelegenes Krankenhaus.