Deutschlandticket zum Monatswechsel plötzlich verschwunden – Pendler stehen vor nervigem Problem

Nachdem das 9-Euro-Ticket so gut ankam, haben Bahnfahrer lange auf einen Nachfolger gewartet. Am 1. Mai dieses Jahres war es dann endlich so weit: Das Deutschlandticket oder auch 49-Euro-Ticket wurde endlich eingeführt. Hiermit kann man alle Nahverkehrsmittel in Deutschland in der zweiten Klasse nutzen, dazu gehören unter anderem Regionalbahn, S-Bahn, U-Bahn und Bus.

Doch einige Pendler hatten beim Monatswechsel ein Problem: Ihr Ticket ist einfach verschwunden. Wie das sein kann und was man dagegen tun kann, liest du hier.

Deutschlandticket einfach verschwunden

Da freut man sich, dass man endlich das günstige Bahnticket für ganz Deutschland nutzen kann, und dann sowas: Ein Facebook-User beschwert sich bei der Deutschen Bahn, dass sein Ticket in der DB-Navigator-App nicht angezeigt wird, obwohl das Geld bereits vom Konto abgebucht worden sei.

Beim Versuch bekommt er nur die Meldung: „Der Auftrag wurde nicht gefunden. Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben.“ Und nun? Zum Glück antwortet die Bahn prompt und schickt dem User einen Link zu ihrer Hilfeseite. Anscheinend ist er nicht der Einzige. Warum sonst sollte die Deutsche Bahn extra eine Frage in den FAQs für dieses Thema einrichten.

++ Essen: Lokführer der Deutschen Bahn sieht Jugendliche auf Gleisen – was sie machen, ist komplett wahnsinnig ++

So kannst du das Problem lösen

Der Tipp der Deutschen Bahn, wenn das Ticket in der App nicht mehr angezeigt wird: Einfach den Bereich „Meine Tickets“ aktualisieren, indem man den Bildschirm nach unten zieht. Falls das Deutschlandticket immer noch nicht erscheint, ist der zweite Tipp die Filteroptionen zu überprüfen. Hierbei muss der Kunde den Haken bei „Alle“ setzen.

Mehr News gibt es hier:

Und selbst dem Facebook-User konnte mit dieser Antwort geholfen werden. Na dann, kann die Fahrt ja losgehen.