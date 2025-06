Whatsapp nimmt Änderung vor – plötzlich taucht eine neue Liste auf

Immer wieder gibt es bei Whatsapp Änderungen, die die Nutzer direkt mitbekommen. Bei einigen dieser Veränderungen gibt es auch positives Feedback dazu, doch mit den meisten sind viele User nicht zufrieden.

Was sie wohl jetzt von dieser neuen Whatsapp-Änderung halten? Sie soll Zeit und Nerven sparen. Erste Nutzer haben sie auch schon mitbekommen.

Whatsapp: Neue Änderung für Nutzer

Wobei handelt es sich hier? Laut „WABetaInfo“ testet Whatsapp aktuell eine neue Funktion. Diese soll alle Nachrichten-Entwürfe automatisch übersichtlich für den Nutzer auflisten.

Ganz schön praktisch, denn jeder Nutzer dürfte das Problem kennen: Da möchte man eine Nachricht an jemanden schreiben und wird plötzlich abgelenkt. Später vergisst man, diese Nachricht abzusenden. Oftmals gehen solche Mitteilungen dann in der Chatliste bei Whatsapp unter.

Mit der neuen Liste der Entwürfe soll das jetzt verhindert werden. Einige User haben diese Liste bereits auf ihren Smartphones. Dabei wird automatisch direkt erkannt, wenn eine Nachricht begonnen, aber nicht zu Ende geschrieben und oder abgeschickt wurde.

Nutzern wird die Liste direkt auffalen

Diese Entwürfe-Chats werden direkt mit einem grünen Marker in der Übersichtsliste vermerkt. Die Veränderung dürfte für viele Whatsapp-Nutzer durchaus sinnvoll sein. Mit einem Fingertipp können die User die ganzen Chats in den Entwürfen anzeigen lassen.

Nach und nach dürften dann bald alle Nutzer diese neue Funktion haben, die keine Einrichtung braucht. Lediglich eine App-Aktualisierung ist nötig, damit dann in Zukunft alle Entwürfe in der Liste angezeigt werden. Außerdem: Die Veränderung gilt nicht nur für Einzelchats mit bestimmten Personen, sondern auch für Gruppen. Die Entwürfe werden zudem nicht gelöscht. Sie bleiben so lange, bis sie manuell entfernt werden oder bis die Nachrichten schließlich abgeschickt werden.

