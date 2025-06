Whatsapp: User entdecken fremde Nachrichten – SIE könnten auch mit dir Kontakt aufnehmen

Whatsapp ist einer der beliebtesten Messenger der Welt. Mit Milliarden von Nutzern steht die App für schnelle und einfache Kommunikation. Neben Chats bietet der Messenger regelmäßig neue Features, um Funktionen und Nutzerfreundlichkeit zu verbessern.

Aktuelle Neuerungen überraschen Whatsapp-User aber immer wieder. Besonders jetzt sorgt eine interessante Änderung in Europa für Aufmerksamkeit.

Neuer offizieller Chat in Whatsapp

Whatsapp führt in Europa einen offiziellen Chat für Kundenkommunikation ein. Ziel ist, Nutzer über Neuigkeiten und Tipps rund um die App zu informieren, wie „Franken.de“ weiß. Über den Chat werden außerdem Hinweise zum Schutz, etwa zu Betrugsversuchen, geteilt. Nutzer empfangen Nachrichten direkt über den neuen Kanal im Messenger. In Deutschland ist der Chat bereits seit dem 16. April 2025 verfügbar, aber längst noch nicht für alle Nutzer. Whatsapp rollt das Feature wie oftmals schrittweise aus. Der Chat ist durch ein blaues Verifizierungszeichen leicht erkennbar.

Falls die Nachrichten stören, bietet Whatsapp einfache Optionen. Du kannst den Chat archivieren, löschen oder blockieren. Diese Funktionen erreichst du, indem du den Chat länger antippst und anschließend die gewünschte Aktion wählst. Alternativ lassen sich auch nur die Benachrichtigungen stummschalten.

Übrigens: Für direkten Kundenkontakt bleibt der Support über die App oder Webseite weiterhin notwendig. Der neue Chat ist ausschließlich für einseitige Informationen gedacht.

Whatsapp erweitert Funktionen in Europa

Der offizielle Chat existiert außerhalb Europas bereits seit 2023. Bisher gab es in Europa nur den Broadcast-Kanal. Dieser war aber weniger sichtbar, da Nutzer ihn gezielt abonnieren mussten. Der neue Chat erscheint direkt in der Chat-Übersicht, was ihn deutlich präsenter macht.

Die inhaltliche Ausrichtung bleibt jedoch ähnlich. Nutzer erhalten praktische Informationen, die der Broadcast-Kanal früher bot. Der neue Whatsapp-Chat ist somit eine Weiterentwicklung des Systems.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.