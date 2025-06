Putin kann abwarten: Ukraine steuert von alleine auf „Katastrophe“ zu

Die Ukraine hat ein großes Demografie-Problem. Wenn das so weiter geht, gibt es bald keine Ukrainer mehr. Muss Putin also nur abwarten?

Nicht nur die Geburtenrate in der Ukraine ist erschreckend gering. Sie beträgt laut „Statista“: 0,9 Kinder pro Frau. Zum Vergleich: In Deutschland beträgt sie knapp 1,5, in Frankreich sogar fast 1,8 Kinder pro Frau.

Acht Millionen Menschen weniger in der Ukraine als vor fünf Jahren

Eine andere traurige Zahl. Laut Daten des internationalen Währungsfonds leben in der Ukraine acht Millionen Einwohner weniger im Vergleich als von vor fünf Jahren. Davon sind alleine fünf Millionen durch die russische Invasion ins Ausland geflüchtet.

Die Geburtenzahl geht seit vielen Jahren zurück, die Anzahl der Todesfälle übersteigt sie mittlerweile bei Weitem. Auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner kamen im Jahr 2023 im Schnitt 5,6 Geburten – und 13,1 Todesfälle, wie das „Handelsblatt“ berichtet.

Nur höchstens 2,2 Millionen Ukrainer dürften in die Ukraine nach Kriegsende zurückkehren

Experten vom Kiewer Zentrum für ökonomische Strategie gehen davon aus, dass selbst im optimistischsten Szenario nur 2,2 Millionen Ukrainer nach Kriegsende in ihr Heimatland zurückkehren dürften.

Die Netto-Abwanderung und die niedrige Geburtenrate könnten – nach Expertenmeinung – dazu führen, dass sich die Bevölkerungszahl der Ukraine bis 2050 fast halbiert, im Vergleich zu 2000.