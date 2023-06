Ruhrgebiet: Menschen strömen an Badeseen – was sie hier machen, ist streng verboten

Sommer, Sonne, Sonnenschein im Ruhrgebiet! Und bei dem herrlichen Wetter zieht es nicht wenige Menschen an den Badesee. Doch Vorsicht: Nicht alles ist dort erlaubt.

Wer demnächst einen Besuch an einem Badesee im Ruhrgebiet plant, der sollte jetzt besser weiterlesen. Es gibt nämlich ein paar Regeln, an die du dich halten musst – im schlimmsten Fall kann es sonst mächtig teuer werden.

Müllsündern droht Strafen

Ein wichtiger Punkt ist das Thema Müll. Müll sollte niemals achtlos weggeworfen werfen – weder auf die Straße noch an einen Badesee. Das Problem: Viele halten sich an diese ganz simple Regel nicht. Erst im vergangenen Jahr berichtete Radio Duisburg von einem Müll-Problem unter anderem am Toeppersee in Rheinhausen.

Müllsünder sollten sich aber besser zweimal überlegen, ob sie ihren Abfall einfach liegen lassen. Laut Landesbetrieb Straßen.NRW kann die Strafe zwischen 35 und 500 Euro liegen, wenn du ertappt wirst. Das hängt ganz davon ab, wie umfangreich die von dir verursachte Verunreinigung ist.

Tiere oft nicht erlaubt

Einen großen Fehler, den viele Wasserratten machen: Dort baden, wo es gar nicht erlaubt ist! Ein Badeverbot kann beispielsweise in einem Naturschutzgebiet bestehen. Auch in der Nähe von gefährlichen Strömungen ist in der Regel das Baden untersagt. Und wer dieses Verbot missachtet, dem drohen empfindliche Strafen. Bußgelder bis zu 5.000 Euro können fällig werden, wie es im Bußgeldkatalog für 2023 steht. Oder – viel schlimmer: Du riskierst deine Gesundheit!

Viele Verbote sind aber auch vom jeweiligen Standort abhängig. Am Wolfsee in Duisburg darfst du beispielsweise keine Tiere mitnehmen, wie die „Rheinische Post“ schreibt. Und auch Glasflaschen lässt du besser zuhause. Am Großenbaumer See in Duisburg darfst du deinen Hund ebenfalls nicht mitnehmen. Zudem ist das Grillen dort nicht erlaubt. Ebenso sind „starke“ alkoholische Getränke untersagt.

Das gilt am Silbersee II

Bei deinem Besuch am Silbersee II in Haltern am See solltest du Shisha, Grill, Hund und Glasflasche besser zuhause lassen. Wie der See auf seiner Internetpräsenz mitteilt, sind diese Sachen untersagt. Am besten du informierst dich vor deinem Besuch des jeweiligen Badesees nochmal individuell, was du darfst und was nicht.