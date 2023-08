Cinemaxx Essen zeigt alle „Harry Potter“-Filme – DIESE Chance hast du nur im Ruhrpott

Die Bücher und Filme prägten eine ganze Generation – jetzt kehrt „Harry Potter“ zurück auf die große Leinwand.

Vor 25 Jahren – im Juli 1998 – erschien der erste Band „Harry Potter und der Stein der Weisen“ in deutscher Sprache. Anschließend entwickelte sich die Reihe von J.K. Rowling zum Welterfolg, die Potter-Verfilmungen spielten weltweit über 7 Milliarden Euro ein.

Anlässlich des Buch-Jubiläums zeigt die Kinokette „Cinemaxx“ noch einmal alle Potter-Filme im Kino. Auch das Cinemaxx in Essen. Doch die Revierstadt tanzt dabei etwas aus der Reihe – und gibt allen Fans die Möglichkeit, die Reihe vor allen anderen Kinobesuchern zu sehen.

Cinemaxx Essen mit besonderer „Harry Potter“-Aktion

Ab dem 1. September beginnt die große „Harry Potter“-Wiederaufführung in den Cinemaxx-Kinos. Dann kannst du in jedem Cinemaxx in Deutschland „Harry Potter und der Stein der Weisen“ sehen. Anschließend folgt jeden Sonntagnachmittag ein weiterer Potter-Film – bis am 22. Oktober mit „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2“ endgültig Schluss ist. Hier findest du alle Kinotermine <<<

Mehr News:

Doch das Cinemaxx in Essen setzt noch einen obendrauf – und zwar für die Fans, die nicht für acht Wochen jeden Sonntag ins Kino wollen. In Zeiten von Netflix bingen und Serienmarathons kann man auch mal im Kino mehrere Filme hintereinander sehen. Deshalb zeigt das Essener Cinemaxx die „Harry Potter“-Filme zusätzlich auch noch am ersten September-Wochenende in kompakten Häppchen.

Freitag, 1. September:

14 Uhr: Harry Potter und der Stein der Weisen

17.45 Uhr: Harry Potter und die Kammer des Schreckens

Samstag, 2. September:

11.30 Uhr: Harry Potter und der Gefangene von Askaban

14.45 Uhr: Harry Potter und der Feuerkelch

17.45 Uhr: Harry Potter und der Orden des Phönix

Sonntag, 3. September:

11 Uhr: Harry Potter und der Halbblutprinz

14.30 Uhr: Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1

17.45 Uhr: Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2

Statt innerhalb von acht Wochen kannst du dir die „Harry Potter“-Filme in Essen also auch an nur einem Wochenende ansehen – vorausgesetzt du hast Lust, rund zehn Stunden am Stück im Kino zu verbringen. Echten Potter-Fans sollte das aber wahrscheinlich eher weniger ausmachen.