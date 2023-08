Essen: Einschränkungen und Umleitungen bei der Ruhrbahn – DAS ist der Grund

Jetzt brauchen Pendler aus Essen starke Nerven! Bei der Ruhrbahn kommt es nämlich jetzt zu massiven Umleitungen und Einschränkungen. Und da kann der Weg zur Arbeit oder nach Hause zur echten Geduldsprobe werden.

Aktuell läuft nämlich die Deutschland-Tour 2023. Sie führt über fünf Renntage vom Saarland bis nach Bremen. 20 Rad-Teams mit jeweils sechs Fahrern gehen an den Start. Und am Samstag (26. August) ist die Tour auch in Essen am Start. Mit Folgen für den öffentlichen Nahverkehr und der Ruhrbahn…

Essen: Ruhrbahn mit Einschränkungen und Umleitungen

Wie die Ruhrbahn mitteilt, finden die Einschränkungen zu unterschiedlichen Uhrzeiten statt. Besonders die Stadtmitte und der Essener Süden sind betroffen. Von 11.30 Uhr bis voraussichtlich 21 Uhr ist die Stadtmitte quasi gesperrt. Die letzten Fahrten der Busse 101, 105 und 106 finden um kurz nach 15.30 Uhr statt.

Auch die U17 fährt nach 15.27 Uhr NICHT mehr. Ähnlich sieht es auch bei den Straßenbahnen aus. Von 16 bis 18 Uhr werden dann noch Strecken von Kettwig bis Südviertel gesperrt. Hier haben die Buslinien entweder Ersatzhaltestellen oder Umleitungen zu verzeichnen. Konkret betroffen sind die Buslinien 130, 134, 139, 142, 145, 146, 154/155, 160, 166, 169, 180, 194 und 196.

Kunden sollen Fahrten checken

Von 16 bis 18 Uhr entfallen zudem mehrere Bushaltestellen ersatzlos. Hier gilt es, bei den Buslinien 130, 134, 139, 142, 160, 169, 180 und 194 aufzupassen. Die Ruhrbahn bittet darum, über die eigene App nochmal alle Bus- und Straßenbahnlinien vor Fahrtantritt zu checken.