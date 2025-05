FC Schalke 04: Neuzugang fehlt bei den Profis und bei der U23 – jetzt kennt jeder den Grund

Es war der zweite Anlauf für Interimscoach Jakob Fimpel in dieser Saison. Doch auch er konnte keine Trendwende herbeiführen. Gegen Fortuna Düsseldorf ging der FC Schalke 04 mit 0:2 unter – den Klassenerhalt sicherten sich die Königsblauen nur dank der Niederlage von Eintracht Braunschweig (0:3 in Elversberg).

Unter Fimpel sollte eigentlich Schalkes Sommerneuzugang Felipe Sanchez erneut im Profikader stehen. Überraschenderweise war der 21-Jährige am Wochenende jedoch nicht im Aufgebot – weder bei den Profis, noch bei der U23, wo er zuletzt immer zu Einsatz kam. Nun ist der Grund dafür bekannt.

FC Schalke 04: Sanchez fehlte im Kader

„Felipe hat es in den letzten Wochen bei unserer U23 richtig gut gemacht. Es hat ihm gutgetan, wirklich mal über 90 Minuten Spielpraxis zu sammeln“, sagte Fimpel noch vor dem Spiel gegen Düsseldorf. Daher war zu erwarten, dass Sanchez zumindest im Kader der Profimannschaft stehen würde – auch, weil Innenverteidiger Tomas Kalas verletzungsbedingt ausfiel. Doch weder bei den Profis noch bei der U23 war Sanchez zu finden.

Der Grund: Laut den „Ruhr Nachrichten“ zog sich der Argentinier im Abschlusstraining eine Sprunggelenkverletzung zu. Damit war er am Wochenende nicht einsatzfähig. Wie schwer sich Sanchez genau verletzte, ist noch nicht bekannt. So oder so ist die Saison in Kürze vorbei – das Top-Talent dürfte mit Blick auf die neue Spielzeit also geschont werden.

Sanchez ein Transferflop?

Felipe Sanchez wurde vom FC Schalke 04 im vergangenen Sommer als große Abwehrhoffnung verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet. In der argentinischen Primera Division hatte er für Club de Gimnasia y Esgrima La Plata in 47 Partien überzeugt – genug, um die Verantwortlichen bei Schalke zu einem Transfer zu bewegen.

Doch die Realität in Gelsenkirchen ist ernüchternd: In der laufenden Saison kam Sanchez nur auf sieben Pflichtspieleinsätze für die Profis. Hinzu kamen vier Partien in der Regionalliga. Und das, obwohl Schalkes Defensive in dieser Saison mit bereits 60 Gegentoren enorme Probleme aufweist. Ob Sanchez in der kommenden Saison noch einmal die Chance erhält, den dann neuen Trainer zu überzeugen, bleibt offen.