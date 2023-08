Harry Potter wieder im Kino: Diese Termine sollte sich jeder Fan sofort notieren

Die „Harry Potter„-Bücher und -Filme prägten eine ganze Generation an Kindern und Jugendlichen. Und jetzt haben sie die Chance, ihre Kindheit noch einmal zu erleben – und zwar im Kino auf der großen Leinwand!

Passend zur Herbstzeit – die für viele Fans auch „Harry Potter“-Zeit ist – bringt die Kette „Cinemaxx“ alle Filmabenteuer des Zauberlehrlings zurück ins Kino. Alles, was du vor deinem Kinobesuch wissen musst, erfährst du hier.

Harry Potter: Alle Filme wieder im Kino

In diesem Jahr feiert Harry Potter Geburtstag! Ganze 25 Jahre ist es her, dass J.K. Rowlings erster Band „Harry Potter und der Stein der Weisen“ im Juli 1998 erstmals in deutscher Sprache erschien. Aus diesem Anlass zeigt die Kinokette „Cinemaxx“ alle „Harry-Potter“-Filme im September und Oktober wieder auf der großen Leinwand.

Wenn du ein „Cinemaxx“-Kino in deiner Stadt hast, solltest du dir diese Termine merken:

1. September, 14 Uhr: Harry Potter und der Stein der Weisen

Harry Potter und der Stein der Weisen 10. September, 14 Uhr: Harry Potter und die Kammer des Schreckens

Harry Potter und die Kammer des Schreckens 17. September, 13.45 Uhr: Harry Potter und der Gefangene von Askaban

Harry Potter und der Gefangene von Askaban 24. September, 14 Uhr: Harry Potter und der Feuerkelch

Harry Potter und der Feuerkelch 1. Oktober, 14 Uhr: Harry Potter und der Orden des Phönix

Harry Potter und der Orden des Phönix 8. Oktober, 14 Uhr: Harry Potter und der Halbblutprinz

Harry Potter und der Halbblutprinz 15. Oktober, 14 Uhr: Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1 22. Oktober, 14 Uhr: Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2

Wer allerdings nicht achtmal ins Kino gehen will, um alle acht Filme zu sehen, kann das „Cinemaxx“ in Essen besuchen, das die gesamte Reihe zusätzlich auch noch am Wochenende vom 1. bis 3. September zeigen.

Harry Potter wird zur TV-Serie

Die Verfilmungen der Potter-Romane waren gigantische Kinoerfolge. Die acht Filme, die von 2001 bis 2011 erschienen, spielten weltweit rund 7 Milliarden Euro ein. Mit den „Phantastische Tierwesen“-Filmen wollte Warner Bros. 2016 an den Erfolg anknüpfen – doch die Streifen konnten das Publikum nicht ausreichend begeistern. Nach bisher drei Filmen ist aller Voraussicht nach bereits Schluss.

Stattdessen will der US-Sender HBO, der schon „Game of Thrones“ produzierte, die „Harry Potter“-Bücher als Serie neu auflegen – mit neuen Darstellern und einer Staffel pro erzähltem Schuljahr. Die Serie soll frühestens 2025 erscheinen.