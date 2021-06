Aldi: Mitarbeiter mit deutlicher Ansage – DAS solltest du lieber nicht im Supermarkt tun

Auch beim Einkaufen in Supermärkten wie Aldi und Co. gibt es bestimmte Verhaltensregeln. Wer diese nicht einhält, verstößt zwar gegen kein Gesetz, so wird ein Verstoß aber überhaupt nicht gerne gesehen. Aber nicht jeder Kunde hält sich daran. Die Mitarbeiter des Discount-Riesen Aldi können sogar ein Lied davon singen. Es scheint so, als hätten sie sogar regelmäßig mit solchen Menschen zu tun.

Das zumindest behaupten ehemalige Aldi-Angestellte auf dem englischsprachigen Portal „Insider.com“. Sie haben fünf Dinge genannt, die du auf keinen Fall tun solltest.

Aldi: Dieses Verhalten solltest du im Aldi-Markt lieber nicht an den Tag legen. Foto: imago/chromorange

Aldi: Diese fünf Verhaltensweisen solltest vermeiden

Demnach solltest du die Mitarbeiter nicht ständig fragen, ob sie noch Aktionsprodukte auf Lager haben. Wenn sie nicht in den Verkaufsräumen liegen, sind die ausverkauft, so ein Ex-Aldi-Angestellter. Es gebe keinen geheimen Lagerraum, berichtet er mit einem Augenzwinkern. „Es ist frustrierend, wenn skeptische Kunden glauben, dass sie das Inventar besser kennen würden als die Angestellten“, so der Insider.

Zudem solltest du darauf verzichten, kurz vor Ladenschluss noch in den Discounter zu stürmen. So versteht ein ehemaliger Mitarbeiter, dass es frustrierend sein könne, wenn man den ganzen Weg zum Aldi gefahren sei und dann sehe, dass der Laden in Kürze schließe. Wenn du nun jedoch trotzdem noch einkaufen gehst, geht dies auf Kosten der Mitarbeiter. Sie müssten dann nämlich länger bleiben.

Aldi: Lass deinen Einkaufswagen nicht einfach in der Gegend rumstehen

Ein weiterer Dorn im Auge vieler Mitarbeiter sei, wenn du deinen vollgepackten Einkaufswagen einfach im Laden stehen lässt und gehst. Wenn du, aus welchen Gründen auch immer, den Aldi-Markt plötzlich verlassen musst, übergebe den Wagen zumindest einem Angestellten.

Lass deinen Einkaufswagen nicht einfach im Aldi stehen. Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Ein ähnliches Problem stellt sich bei Dingen dar, die du zunächst in deinen Einkaufswagen geräumt hast, dann aber doch nicht mehr brauchst. Die Aldi-Mitarbeiter bitten, diese nicht einfach irgendwo zurückzulassen. Sie wären dann nämlich dafür zuständig, die Waren aufzuspüren und wieder an den richtigen Ort zu bringen, was einen enormen Arbeitsaufwand bedeute. Der Rat: Gib die Dinge lieber an der Kasse ab.

Aldi: Pass auf deine Kinder auf

Punkt fünf bezieht sich auf die Kinder der Kunden. Die Aldi-Mitarbeiter bitten, ihnen nicht zu viel Freiraum zu gewähren. „Aldi ist ein toller Ort für alle Altersgruppen, aber die Angestellten werden sich ärgern, wenn Sie ihnen erlauben, im Laden Chaos zu veranstalten und dies nicht selbstständig aufräumen“, so der Ex-Aldi-Mitarbeiter gegenüber „Insider.com“.

