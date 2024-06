AfD-Bundesparteitag in Essen: Es geht los ++ Reul warnt Demonstranten ++ Wasserwerfer angerückt

Es herrscht Ausnahmezustand in Essen. Nach langem hin und her findet er am letzten Juni-Wochenende statt: der AfD-Bundesparteitag. Am Samstag (29. Juni) steht ab 10 Uhr in der Grugahalle unter anderem die Wahl eines neuen Bundesvorstands auf dem Programm.

Die Polizei Essen ist rund um den AfD-Bundesparteitag in erhöhter Alarmstimmung. Die Behörden gehen von rund 80.000 Menschen aus, die am Wochenende gegen die rechtspopulistische Partei demonstrieren wollen. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) rechnet nach eigenen Angaben auch mit „mehreren hundert“ gewaltbereiten Demonstranten.

Wir halten dich hier über alle Entwicklungen zum AfD-Bundesparteitag in der Essener Grugahalle auf dem Laufenden.

AfD-Bundesparteitag in Essen: Wasserwerfer angerückt

Freitag, 28. Juni

16.10 Uhr: Die Polizei betont, dass etwaige Blockaden, die den Ablauf des Parteitags stören als Straftat gewertet werden. „Die Chancengleichheit aller politischen Parteien ist ein wesentliches Element unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung“, betonte Herbert Reul und kündigte an, dass die Polizei einen ungestörten Verlauf des Parteitags sicherstellen und bei Bedarf „sehr robust gewährleisten“ werde. Die Behörden erwarten rund 1.000 Linksextremisten aus ganz Deutschland und dem Ausland Ein besonderes Auge legt die Polizei demnach auf rund 1000 Linksextremisten aus ganz Deutschland und dem Ausland in Essen. Aus der Szene gibt es Ankündigungen, den Parteitag auch mit gewalttätigen Aktionen möglichst zu verhindern. Die Polizei fährt deshalb ein Großaufgebot auf. Wasserwerfer haben sich bereits in Stellung gebracht.

Bündnis setzt auf zivilen Ungehorsam

16.01 Uhr: Zum AfD-Bundesparteitag sind mehrere Großdemos bei der Polizei angemeldet worden, darunter auch vom Aktionsbündnis „Gemeinsam laut". DER WESTEN hat im Vorfeld mit Pressesprecherin Hannah Hübecker über die geplanten Aktionen gesprochen. Los geht es heute ab 19 Uhr mit einer Rave-Demo am Essener Hauptbahnhof. Morgen ruft das Bündnis zu einer Großdemo ab 10 Uhr wieder am Hauptbahnhof auf. Es soll ein bunter und vor allem friedlicher Protest werden. Das Aktionsbündnis „Widersetzen" setzt im Gegensatz dazu auf zivilen Ungehorsam. Die Rede ist unter anderem von Sitzblockaden, um den AfD-Politikern den Zugang zur Grugahalle zu versperren.

15.41 Uhr: An der Haltestelle Messe Ost/Gruga geht rund um den AfD-Bundesparteitag nichts. Die Ruhrbahn hat das zum Anlass genommen, den Namen der Haltestelle temporär umzubenennen – und sendet damit ein klares Signal gegen die AfD

Die Ruhrbahn sendet vor dem Bundesparteitag der AfD eine klare Botschaft. (Symbolbild) Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

AfD-Bundesparteitag in Essen mit heftigen Folgen

14.31 Uhr: Drinnen die Parteispitze um Alice Weidel und Tino Chrupalla. Draußen ein breites gesellschaftliches Bündnis aus tausenden von Gegner der politischen Rechten in Deutschland. Die Polizei sieht sich einer gewaltigen Aufgabe gegenüber. Für einen möglichst reibungslosen Ablauf sind bereits seit Donnerstagabend zahlreiche Straßen gesperrt und der Nahverkehr der Ruhrbahn eingeschränkt.

Nach Grugahalle: AfD will mehr

13.22 Uhr: Die Stadt Essen hatte im Vorfeld versucht, den AfD-Bundesparteitag in der Grugahalle zu verhindern, scheiterte aber mit ihrem Vorhaben vor Gericht. Jetzt will die AfD sich den nächsten Veranstaltungsort in Essen sichern.