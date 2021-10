Zoo Duisburg: Neue Attraktion im Anmarsch! Das sind die Pläne des Zoos

Duisburg. Derzeit herrscht Aufschwung im Zoo Duisburg: Der Masterplan wird nun in die Tat umgesetzt, der vorsieht, aus dem Zoo einen „Zoo der Zukunft“ zu bauen.

Um diese Idee aber in die Tat umsetzen zu können, werden in den nächsten Jahren Umbauarbeiten im Zoo Duisburg stattfinden. Aktuell prüfe der Park laut WAZ, inwiefern „veraltete Gehege zukünftig genutzt werden können“. Ein paar Pläne stehen schon fest. So muss für eine neu geplante Attraktion ein ganz bestimmtes Gehege weichen – und zwar das der Robben.

Zoo Duisburg: Neue Attraktion nach Robben-Abgabe geplant

Nach dem traurigen Verlust der Robben-„Oma“ und dem darauffolgenden Ableben der Seehund-Dame Madeleine, wurden dann auch die beiden Robben Babsi und Blue abgegeben. Die Robben-Haltung im Zoo Duisburg hat somit ein Ende gefunden. Doch wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue – und diese ist vielversprechend, wie der Zoo andeutet.

Das ist der Zoo Duisburg:

1934 gegründet

Mehr als 100 Mitarbeiter

Insgesamt 6862 Tiere im Zoo Duisburg

Bekannt u.a. für sein Delfinarium

Jährlich rund eine Million Besucher

Zoo Duisburg: Robben-Anlage soll weiter ausgebaut werden

Derzeit werde noch geprüft, ob die Brillen-Pinguine in das neue Gehege der Robben einziehen können. Allerdings sind das bislang nicht alle Pläne.

Nachdem der Zoo Duisburg seine Seehund-Haltung beendet hat, stehen nun neue Pläne fest. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Norbert Schmidt

Denn der Masterplan des Zoos sieht vor, die Robben-Anlage weiterauszubauen, und soll „zukünftig die heutigen Anlagen der Seelöwen, Pinguine, ehemalige Polarfuchs- und Eisbären-Anlage“ umfassen, heißt es.

Mehr Informationen zu den Baumaßnahmen, wann diese starten und was noch alles geplant ist, liest du bei der WAZ.

