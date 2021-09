Zoo Duisburg: Traurige Nachricht! Besucher-Liebling ist tot – „Entscheidung alternativlos“

Duisburg. Traurige Nachrichten aus dem Zoo Duisburg! Das beliebte Giraffenweibchen Malindi ist tot.

Wie der Zoo Duisburg am Freitag bei Facebook mitteilt, musste die Giraffe am vergangenen Wochenende eingeschläfert werden. „Die Tierärztinnen und die betreuenden Tierpfleger entschieden sich zu dem schweren, aber unvermeidbaren Schritt.“

Zoo Duisburg teilt mit: „Entscheidung ist alternativlos“

Giraffe Malindi soll in den vergangenen Tagen eines ihrer Vorderbeine nicht mehr vollständig belastet haben können. Ihre Bewegung war stark eingeschränkt.

2016 brachte Malindi Tochter Najla im Zoo Duisburg zur Welt. Seit 2019 lebt die Giraffe im Serengeti-Park in Hodenhagen.

„Da sich trotz umgehend eingeleiteter Therapie in den letzten Tagen keine Besserung einstellte, sondern sich ihr Zustand am Wochenende deutlich verschlechterte, war die Entscheidung alternativlos“, so der Zoo Duisburg.

-----------------

Das ist der Zoo Duisburg:

1934 gegründet

Mehr als 100 Mitarbeiter

Insgesamt 6862 Tiere im Zoo Duisburg

Bekannt u.a. für sein Delfinarium

Jährlich rund eine Million Besucher

-----------------

Nach einer Untersuchung wurde dann eine osteolytische – abbauende – Veränderungen am Knochen festgestellt. Die war von außen nicht erkennbar.

„Das ist traurig! Ich kenne Malindi seit unserem Neujahrs-Zoobesuch 2000, da war sie gerade ein paar Stunden alt. Wir haben sie in Duisburg oft besucht“, schreibt eine Frau.

Zoo Duisburg: Neuzugang unklar

Malindi wurde vor 21 Jahren im Kölner Zoo geboren. Seit 2001 lebte sie in Duisburg. Ganze acht Mal zog sie Jungtiere auf. Die sind mittlerweile in verschiedenen Zoos in Europa verteilt. Normalerweise werden diese Giraffen bis zu 35 Jahre alt.

------------

Netzgiraffen gelten als stark gefährdete Tierart. Die Jagd und der Lebensraumverlust lassen die Bestände schrumpfen. Mit Kiringo und Lindani leben derzeit zwei weitere Netzgiraffen im Zoo. Ob noch ein weiteres Tier dazukommen soll, wird noch entschieden.

„Zum jetzigen Zeitpunkt überwiegt bei uns Trauer, ein so charismatisches Tier verloren zu haben“, so der Zoo Duisburg.

