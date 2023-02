Olaf Scholz in Duisburg: Bundeskanzler kommt in Revierstadt – es geht nicht um Politik

Olaf Scholz zu Besuch in Duisburg? Was führt unseren Bundeskanzler denn in die Revierstadt? Am Dienstag, den 21. Februar, wird der SPD-Politiker gemeinsam mit der Bundestagspräsidentin und SPD-Abgeordneten Bärbel Bas zu einem ganz besonderen Event im Ruhrgebiet gehen.

Und dabei geht es offenbar gar nicht um ein politisches Unterfangen, sondern um das reine Vergnügen. Dieser Veranstaltung haben wir es zu verdanken, dass unser Staatsoberhaupt bis nach Duisburg kommt.

Olaf Scholz zum Fußballgucken in Duisburg

Ja, der Bundeskanzler möchte sich am Dienstag das Spiel der Frauennationalmannschaft in der Schauinsland-Arena in Duisburg-Wedau ansehen, berichtet die „WAZ“. Bei ihrem Spiel gegen Schweden sitzt der Landeschef auf der Tribüne – direkt neben ihm Bärbel Bas. Der Bundeskanzler outete sich spätestens im Sommer 2022 als großer Fan unserer Frauennationalmannschaft.

Damals gratulierte er dem Team nach der 1:2-Niederlage gegen England persönlich zum Vize-Europameistertitel unter Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg – die auch aus Duisburg kommt. „Er hat seit Wembley einen guten Kontakt zum Nationalteam, ausschlaggebend war aber auch, dass ich zum Spiel mitkomme“, verrät Bas gegenüber der „WAZ“. Sie selbst hat einst Fußball gespielt und ist Stammgast bei den heimischen MSV-Frauen.

Nicht nur zum Vergnügen

Vor dem Spiel stattet Olaf Scholz noch der Duisburger Feuerwehr und dem Brennstoffzellen-Technik-Zentrum (ZBT) einen Besuch ab. Beim ZBT an der Carl-Benz-Straße gibt es ab 14.00 Uhr eine Führung und einen Austausch mit jungen Wissenschaftlern. Bei der anschließenden Löschübung der Feuerwehr wird dann auch Oberbürgermeister Sören Link anwesend sein.

Um 18.15 Uhr ist dann Anpfiff bei den Zweiten auf der FIFA-Weltrangliste gegen die aktuell drittplatzierten Schweden. Noch mehr Einzelheiten zum Besuch von Olaf Scholz in Duisburg bekommst du bei der „WAZ“.