Duisburg: Klimakleber stellen sich der Stadt in den Weg – doch ihr eigentlicher Plan sollte scheitern

Großer Polizeieinsatz am Samstagmorgen (18. Februar) auf der Wedauer Straße in Duisburg. Rund 100 Demonstranten versammelten sich, um gegen Baumfällarbeiten zu demonstrieren. Anwohner kämpfen schon seit Monaten gegen das Vorhaben der Stadt Duisburg.

Die will die Straße sanieren und dafür 26 jahrzehntealte Platanen fällen. Am Samstag rückten die Arbeiter schließlich mit schwerem Gerät an. Zu diesem Anlass meldeten die Klimaaktivisten von „Extinction Rebellion“ eine Demo an. Einer der Demonstranten (23) klebte sich an einem Fällfahrzeug fest – eine andere kletterte auf eine Laterne. Ein anderer Plan der Aktivisten sollte scheitern.

Duisburg: Klimakleber stören Baumfällarbeiten

Damit die Baumfällarbeiten beginnen konnten, mussten die Polizisten den 23-Jährigen von der Arbeitsmaschine lösen. Weil er sich gegen seinen anschließenden Platzverweis weigerte, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Für die Frau, die auf eine Laterne geklettert war, ging es ins Krankenhaus. Sie klagte nach Angaben der Polizei Duisburg über Fußschmerzen, nachdem sie von einer Technischen Einsatzeinheit der Polizei heruntergeholt worden war.

„Die Demonstration verlief friedlich“, fasste eine Sprecherin der Polizei Duisburg trotz der Vorkommnisse zusammen. Die Versammlung habe sich gegen 12.30 Uhr aufgelöst. „Vereinzelt stehen noch Anwohner an der Absperrung und sagen ihre Meinung zu den Baumfällarbeiten“, so die Polizeisprecherin. Das Fällen der Bäume werde dadurch nicht verhindert.

In Duisburg hat sich ein Klimaaktivist auf eine Baumaschine geklebt. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Polizei Duisburg macht verdächtige Beobachtung

Es waren die letzten verzweifelten Versuche, die alten Bäume an der Wedauer Straße zu retten. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatte eine Streifenwagenbesetzung bereits in den frühen Morgenstunden eine verdächtige Person mit einem Seil gesehen. Sie wollte offenbar einen der Bäume besetzen. Doch die Beamten gingen dazwischen und nahmen die Personalien auf.

Statt der Bäume mussten die Aktivisten dann auf Maschinen und die Laterne zurückgreifen. Es half alles nicht. „Die Baumfällarbeiten werden aktuell fortgesetzt“, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Noch sei unklar, ob die Arbeiten am Samstag bereits abgeschlossen werden können. Laut der Stadt Duisburg seien die Arbeiten zur Sanierung der Straße notwendig, weil sonst unter anderem Teile eines Gehwegs nicht ausgebaut und kein Parkstreifen gebaut werden könnte. Anwohner hatten sich dagegen gewehrt und in einer Petition mehr als 4.000 Unterschriften gegen die Abholzung gesammelt. Es half am Ende nichts. Das Land NRW gab der Stadt Duisburg recht. Die will als Ersatz für die alten Platanen 30 Bäume pflanzen.