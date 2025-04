Bochum: Stadt will uralte Bäume fällen – Anwohner laufen Sturm

Jetzt herrscht Stunk in der Pott-Idylle! Wattenscheid gilt nicht gerade als Sinnbild für eine schöne Ecke von Bochum. Umso wichtiger ist es deshalb, Anwohnern Lebensqualität zu bieten. Und genau da hakt es bei vielen im Bochumer Stadtteil. In der Graf-Adolf-Straße gibt es Ärger wegen Plänen der Stadt, die Fahrbahn zu verkleinern.

Zeitgleich sollen die Gehwege für Fußgänger vergrößert werden. So weit, so gut. Doch um das umsetzen zu können, will die Stadt über 120 Jahre alte Bäume abholzen! Dagegen wehren sich jetzt Anwohner in Bochum, die sogar eine Petition ins Leben riefen, um ihrem Protest gegenüber der Bezirksregierung Wattenscheid Ausdruck zu verleihen.

Bochum: Stadt will uralte Bäume fällen

Eigentlich klingt der Plan der Stadt hehr: Die Fahrbahn in der Wattenscheider Graf-Adolf-Straße soll von derzeit sieben Metern auf 5,50 Metern verengt werden, um den Autoverkehr dort zu verlangsamen. So sollen Unfälle vermieden werden, außerdem haben Anwohner vor Ort weniger Belästigung durch Abgase und Lärm. Gleichzeitig sollen die Gehwege auf 2,50 Meter verbreitert werden, damit Fußgänger auch mit Kinderwagen und Rollstuhlfahrer genug Platz haben.

Doch damit sind Anwohner nicht einverstanden! Sie fordern mindestens noch den Erhalt der Platanen-Bäume. In der Petition fordern sie konkret, gemeinsam mit den Bürgern Lösungen in einer Bürgerversammlung zu erarbeiten. Die beiden „UWG“-Vorsitzenden Tim Pohlmann und Hans-Josef Winkler riefen die Bürger-Initiative ins Leben, wollen, dass sich weitere Bewohner der Stadt als „gemeinsames Zeichen für den Schutz der Natur und des Stadtbildes“ beteiligen. Weiter hießt es: „Die Platanen tragen zur Verbesserung des Stadtklimas bei, bieten wichtigen Lebensraum für Vögel und Insekten.“

Diese uralten Platanen will die Stadt Bochum fällen. Anwohner sind dagegen. Foto: Privat

„Bäume werden ab Oktober gefällt“

Gegenüber DER WESTEN bestätigt eine Stadtsprecherin Pläne, die alten Bäume zu fällen. Man habe geprüft, ob die Bäume erhalten bleiben könnten – das sei unter Beibehaltung der Barrierefreiheit aber „nicht möglich“. Die Sprecherin weiter: „Zurzeit wird die Ausschreibung der Baumaßnahme erstellt, sodass in diesem Jahr mit der Kanalbaumaßnahme begonnen wird. Im Anschluss werden die Arbeiten der Leitungsverlegungen und dann die Straßenbauarbeiten durchgeführt.“

Und was ist mit den Bäumen? „Die Platanen werden in der kommenden Fällperiode ab Oktober somit gefällt. Als Ersatzpflanzung werden 40 heimische Bäume in der Straße gepflanzt.“ Na, ob das den Anwohnern reichen wird? Es bleibt fraglich, wie dieses Tauziehen weitergeht – und ob die Petition erfolgreich sein wird…