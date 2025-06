Scholz: Brisante Nachricht – Plötzlich ist er wieder Kanzler

Eigentlich ist Olaf Scholz seit Anfang Mai nicht mehr im Amt. Doch für einen kurzen Moment war der SPD-Politiker plötzlich wieder Bundeskanzler, zumindest laut einer offiziellen E-Mail der Bundesregierung.

++ Dazu interessant: Was macht Olaf Scholz jetzt? Seine Antwort ist eindeutig ++

Scholz für vier Minuten wieder Kanzler

Was war da los? In einer Pressemitteilung der Bundesregierung kam es am Montagabend zu einem kuriosen Fehler. Eigentlich sollte der amtierende Kanzler Friedrich Merz dem neu gewählten Präsidenten Polens, Karol Nawrocki, gratulieren.

Doch in der Betreffzeile hieß es fälschlich: „Bundeskanzler Scholz gratuliert dem Präsidenten der Republik Polen, Karol Nawrocki“. Dabei war Olaf Scholz am 5. Mai mit einem Großen Zapfenstreich offiziell verabschiedet worden. Die Mail ging um 20.46 Uhr raus. Nur wenige Minuten später folgte die Korrektur: „Bundeskanzler Merz gratuliert dem Präsidenten der Republik Polen, Karol Nawrocki“.

In der Mail des Bundespresseamts wurde Scholz als Kanzler erwähnt. Foto: Screenshot Redaktion Der Westen

Rechtskonservativer in Polen gewählt

In der korrigierten Mail ohne Scholz heißt es dann: „Angesichts tiefer geopolitischer Veränderungen stehen unsere beiden Länder vor großen Herausforderungen.“ Und weiter: „Wir möchten unsere bilateralen Beziehungen weiter stärken. Dabei vergessen wir nicht das schwere Leid, das Deutsche über Polen gebracht haben. Gemeinsam wollen wir uns für Frieden, Freiheit und Wohlstand in einem einigen Europa einsetzen. Darauf können die Menschen in Polen, darauf können Sie zählen.“

Mehr News:

Am Montag (2.Juni) wurde der Rechtskonservative Nawrocki zum Wahlsieger in Polen gekürt. Der Kandidat der rechtspopulistischen PiS setzte sich knapp mit 50,89 Prozent in der Stichwahl durch. Der Pro-Europäer Trzaskowski lag bei der ersten Prognose vorn.