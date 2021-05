Die Lebensmittel-Einzelhandelskette Kaufland wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitzt im baden-würrtembergischen Neckarsulm. Die Kaufland Stiftung und Co. KG gehört genau wie der Discounter Lidl zur Schwarz Gruppe. Kaufland beschäftigt insgesamt 132.000 Mitarbeiter.

Kaufland in Duisburg: Schild im Supermarkt macht Kunde fassungslos – „Echt gruselig“

Duisburg. Ein Kaufland-Kunde in Duisburg war fassungslos, als er dieses Schild im Supermarkt erblickte.

Dabei ging es um eine Frage, die schon seit Jahren immer wieder diskutiert wird: Darf man noch „Zigeuner-Sauce“ sagen? Oder ist die Bezeichnung „Balkansauce“ politisch korrekt? Oder doch lieber „Paprikasauce Ungarischer Art“? Die Produkt-Beschilderung in einem Kaufland in Duisburg sorgte bei einem Kunden diesbezüglich für Verwirrung.

Bei Kaufland in Duisburg hat ein Kunde eine Sauce entdeckt, die ihn sehr aufregte. (Symbolbild) Foto: imago images

Kaufland in Duisburg: Kunde sauer wegen eines Preisschilds

Dieser entdeckte nämlich beim Einkaufen ein Preis-Schild, welches bei ihm auf absolutes Unverständnis stößt! Dort wird eine „Zigeuner-Sauce“ für 1,99 Euro angeboten. Doch es ist nicht die Bezeichnung direkt, die ihn so stört…

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

Die Firma „Walsdorf“ bezeichnet ihren Artikel nämlich selbst als „Paprika Sauce Balkan Art“. Wieso Kaufland das Produkt dann als „Zigeuner-Sauce“ anpreist, kann der Kunde nicht verstehen.

Kaufland in Duisburg reagiert sofort

In einem Facebook-Post macht er seinem Ärger darüber Luft: „Nicht mal der Hersteller nennt das so. Echt gruselig so eine Verkaufsstrategie“, ärgert er sich.

Dieses Foto hat der Kunde von Kaufland in Duisburg auf Facebook gepostet. Foto: Sascha B. / privat

Und Kaufland reagiert auch sofort auf seinen Post „Da hast du absolut recht! Kannst du uns bitte noch deine E-Mail-Adresse in einer Direktnachricht senden. Wir möchten dies direkt intern weiterleiten“, heißt es.

Während eine andere Facebook-Nutzerin anmerkt man „hätte den Leuten im Markt einfach Bescheid geben können“ statt das Ganze im Internet zu posten, greift Kaufland nochmal ein. Der Hinweis sei ihnen sehr ernst und der Hinweis wäre bereits weitergeleitet.

Foto: imago / xBEAUTIFULxSPORTSKJPetersx

