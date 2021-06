So schützt du deinen Hund vor der Sommerhitze

So schützt du deinen Hund vor der Sommerhitze

Hund in Duisburg: Welpe Trude startet im Polizeidienst durch – ihr gehören schon jetzt alle Herzen

Ein kleiner Hund in Duisburg wickelt gerade nicht nur die Polizei Duisburg um seinen kleinen Finger. Denn Welpe Trude ist nicht nur die jüngste, sondern auch die niedlichste Dienst-Anwärterin, die es dort jemals gegeben hat.

Nicht nur ihre Ausbilderin ist ihr schon verfallen: auch das Netz kann seine Begeisterung kaum in Worte fassen. Die Abenteuer von dem süßen Hund in Duisburg begeistern in den sozialen Medien bereits eine ganze Fangemeinde.

Hund in Duisburg wird Polizeihund – und verzaubert alle

Vor wenigen Tagen erst hat Trude ihre Ausbildung zur Polizeihündin begonnen und ist dafür sogar bei ihrer Trainerin eingezogen, da ist diese schon ganz begeistert von ihrem neuesten Schützling.

Hund in Duisburg: Die Polizeihund-Anwärterin Trude verdreht allen um sie ihren mächtig den Kopf. Foto: Polizei Duisburg

„Trude lässt sich nicht so leicht abschütteln und nervt ihren Lehrmeister hin und wieder“, erzählt sie. Diese Eigenschaften seien sehr wichtig, um Polizeihund zu werden.

---------------

Die beliebtesten Hunde-Rassen in Deutschland:

Platz 1: Labrador Retriever

Platz 2: Golden Retriever

Platz 3: Deutscher Schäferhund

Platz 4: Jack Russel Terrier

Platz 5: Yorkshire Terrier

-----------------

Hund in Duisburg: Trude zeigt gute Anlagen

Doch egal, wie begeistert die Ausbilder von der kleinen Malinois-Hündin ist, einfacher hat Trude es deshalb dennoch nicht: „Das Trainieren geht von der ersten Minute an los und ist vor allem in der ersten Zeit ein 24-Stunden-Job“, sagt die Polizeioberkommissarin.

+++Hund in Essen: Vierbeiner treffen sich im Park – dann wird es soooo süß+++

Zurzeit sieht das Training erstmal einfache Übungen vor. So lernt Trude gerade Befehle wie „Ja, Nein, Sitz“ oder „Platz“ zu hören.

Hund in Duisburg: Langer Weg steht Trude bevor

Doch auch wenn Trude ein Naturtalent für die Ausbildung als Schutzhund ist, feststeht noch nicht, dass sie auch wirklich ein Polizeihund wird.

-----------------

Mehr Duisburg-Themen:

Duisburg: Großeinsatz am Rhein – Retter suchen nach vermisster Person im Wasser, dann erhalten sie diese Nachricht

Duisburg: Bewaffnetes Trio überfällt Geschäft – ihr Alter macht sprachlos

Duisburg: Trotz Hitze! Städtische Freibäder immer noch dicht –das ist der Grund

-----------------

Bis es soweit ist, hat die Hündin noch einen langen Weg vor sich, das weiß auch Henrik Richter, Leiter der Schutzhundstaffel bei der Polizei Duisburg.

Hund in Duisburg: Trudes Zukunft steht noch nicht zu 100 Prozent fest

Gesundheitliche Aspekte und auch der sich noch entwickelnde Charakter können den großen Plänen, die man mit Trude hat, in die Quere kommen. Doch jetzt sind alle noch zuversichtlich.

Denn Trude kommt aus einer eigenen Schutzhund-Zucht des Landes NRW. Beste Voraussetzungen also, um in zwei Jahren in den Polizeidienst einzutreten.

Hund in Duisburg hat schon eigene Fangemeinde

Bis dahin dauert es noch ein bisschen. In der Zwischenzeit lässt die Polizei Duisburg auf Facebook die Öffentlichkeit Teil der Welpen-Abenteuer werden.

Und da hat Trude bereits eine richtige Fangemeinde hinter sich. Die User sind von der kleinen Hündin hellauf begeistert.

Hund in Duisburg schlägt alle in seinen Bann

„Oh Mann, diese Ohren“, „voll süss“ oder „Süss, die Kleene“, kommentieren sie Videos der Hündin.

++ Duisburg: Naturschützer völlig perplex! Exotisches Tier plötzlich aufgetaucht ++

Wenn du auch Trudes Ausbildung verfolgen willst, kannst du das ganz einfach auf dem Facebook-Account der Polizei Duisburg.