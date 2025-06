Duisburg: Leiche in Wohnung gefunden – alles deutet auf einen gewaltsamen Tod hin

Horror-Fund in einer Duisburger Wohnung! Am Freitagabend (13. Juni) meldete sich ein Mann besorgt bei der Polizei, weil er seinen 42-jährigen Bekannten seit mehreren Tagen nicht mehr erreichen konnte. Die Beamten nahmen den Hinweis ernst und schauten bei dem Duisburger Zuhause vorbei.

Als die Duisburger Polizei gegen 20.30 Uhr bei der Anschrift des Mannes in einem Mehrfamilienhaus auf der Angerhauser Straße Ecke Mündelheimer Straße klingelte, öffnete niemand. Sie verschaffte sich Zugang zur Wohnung und die schlimmsten Befürchtungen bewahrheiteten sich.

Duisburg: Polizei findet männliche Leiche

In der Wohnung fanden die Beamten den 42-Jährigen Bewohner nur noch tot vor. Um den Tod sicher festzustellen, wurde ganz nach Protokoll ein Notarzt hinzugerufen. Schon auf den ersten Blick konnten Verletzungen am leblosen Körper des Mannes festgestellt werden. Der Notarzt bestätigte den ersten Verdacht, dass die Verletzungen auf eine körperliche Gewalteinwirkung zurückzuführen sind und glaubt deshalb nicht an eine natürliche Todesursache.

Anhand dessen wertet die Staatsanwaltschaft Duisburg den Leichenfund als Tötungsdelikt,

woraufhin die Polizei Duisburg eine Mordkommission eingerichtet hat. Das Kriminalkommissariat 11 sucht nun nach Zeugen.

Duisburg: Zeugen gesucht

Wer insbesondere ab dem Wochenende vom 6. Juni verdächtige Beobachtungen rund um die Angerhauser Straße Ecke Mündelheimer Straße gemacht hat, soll sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 melden. Jegliche Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen können hilfreich sein, um die Tat aufzuklären.

