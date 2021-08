Duisburg: Straßensperrungen in der ganzen Stadt – DARUM solltest du das Auto stehen lassen

Duisburg. Das Wochenende steht an – doch wer einen Ausflug nach Duisburg machen will, sollte dafür lieber nicht das eigene Auto verwenden. Die Stadt Duisburg wird nämlich nicht wiederzuerkennen sein.

Ein großes Sport-Event steht nämlich an. Und dafür wird es in ganz Duisburg Straßensperrungen geben. Und das zuhauf!

Am Sonntag (29. August) findet nämlich in Duisburg der Ironman Germany 70.3 statt. Die Schwimm- und Laufdisziplinen werden an der Regattabahn sowie rund um den Sportpark absolviert.

Stau auf der A59 bei der Stadtdurchfahrt in Duisburg. Auch am Sonntag wird es mit dem Auto schwer, durchzukommen. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Jochen Tack

Die Radstrecke allerdings mit einer Länge von satten 45 Kilometern wird zweimal gefahren – und die geht vom Sportpark zur Brücke der Solidarität. Anschließend am Rhein entlang in Richtung Moers und wieder zurück.

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

Die Stadt Duisburg warnt bereits alle Anwohner vor. Es werde zu Streckensperrungen und Beeinträchtigungen der betroffenen Anlieger kommen. Aus Sicherheitsgründen müssten die Streckensperrungen schon ab 6.30 Uhr aktiviert werden. Wahrscheinlich werden sie von bis 15.10 Uhr aktiv bleiben.

Stadt Duisburg verweist auf Gesamtübersicht

Die Stadt bietet auf ihrer Webseite eine Gesamtübersicht zu den verkehrlichen Auswirkungen an, sodass sich jeder Betroffene selbst ein genaues Bild machen kann.

Was man eben nicht alles für den gesunden Sport tut… (mg)