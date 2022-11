Duisburg: Neue Straßenbahnen werden zum Reinfall – das sagt die Stadt

Es ist ein Trauerspiel. Die ständige Verzögerung nagt den Menschen in Duisburg langsam, aber sicher den Geduldsfaden durch. Noch immer müssen sie auf die längst versprochenen neuen Straßenbahnen warten.

Nun ereilt DER WESTEN eine Leseranfrage eines ungeduldigen Duisburgers. „Wann fahren endlich die neuen Bahnen in Duisburg?“, möchte er wissen. Wir haben dazu bei der Stadt nachgehakt.

Duisburg: Wann kommen die neuen Straßenbahnen?

Der Leser empfindet es als „Verschwendung von Steuergeldern“, dass die neuen Bahnen immer noch nicht zum Einsatz kommen und „seit zwei Jahren im Betriebshof ihre Runden drehen“ würden. Aber ja, wann kommen die neuen Straßenbahnen den endlich?

DER WESTEN hat diesbezüglich bei der Stadt Duisburg nachgefragt. Die bestätigt, dass die Bahnen bereits auf dem Betriebshof und im Stadtgebiet unterwegs seien, allerdings bisher nur zu „Testzwecken“. Wann sie auch regulär eingesetzt werden können, sei noch nicht absehbar.

„Wir können zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, wann die neuen Bahnen mit Fahrgästen auf die Strecke gehen. Die DVG befindet sich im Austausch mit der Technischen Aufsichtsbehörde mit dem Ziel, die Erst-Inbetriebnahmegenehmigung zeitnah erhalten zu können.“ Der Prozess könne sich noch länger hinziehen, denn dafür müssen sich die Behörden erst einmal durch die circa 18.000 Seiten dicken Dokumentationsunterlagen durcharbeiten, wie die Stadt anmerkt.

901 und 903 sollen neu bestückt werden

Zur Vorgeschichte: Die Linien 901 und 903 sollen bereits seit Jahren modernere Bahnen bekommen. Ende November 2017 bewilligte die Stadt bereits das 135 Millionen Euro teure Unternehmen. 47 modernisierte Straßenbahnen sollte der Anbieter Bombardier Transportation liefern.

Mehr Meldungen:

Die neuen Bahnen sollen nicht nur barrierefrei sein, sondern auch weniger störanfällig und wartungsbedürftig. Doch auch fünf Jahre später sind sie immer noch nicht im Einsatz. Das liegt an Verzögerungen im Produktionsablauf. Nach aktuellem Stand sollen bis Ende des Jahres drei weitere Bahnen zu den bereits gelieferten zwei Serienfahrzeugen kommen, meldet die DVG. Aufgrund langwieriger Prüfungsvorkehrungen und Zulassungsverfahren werden sich die Duisburger also noch etwas gedulden müssen, bis sie in den bequemeren und besser ausgestatten Straßenbahnen mitfahren können.