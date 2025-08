SIE werden von Fortuna geküsst! Horoskop sagt es zum 1. August voraus

Die einen sammeln Münzen, die anderen suchen Kleeblätter und wieder andere freuen sich einfach, wenn es passiert – für viele ist Glück, das Nonplusultra im Leben. Klar, dass da auch das Horoskop eine gewisse Rolle spielt.

Und nun steht es schwarz auf weiß: Diese drei Sternzeichen haben im August besonders viel Glück – und zwar an diesen Tagen!

Horoskop im August: Diese Sternzeichen haben so richtig Glück

Jetzt steht es im Horoskop fest: Die Sterne stehen günstig und laden dazu ein, mutig neue Pfade zu betreten und alte Träume wieder hervorzuholen. Besonders spüren das alle mit dem Sternzeichen Löwe (23. Juli – 23. August): Die Sonne scheint ihnen nämlich bis zum 22. August wie ein warmer Lichtstrahl auf den Rücken, während Jupiter (Karriere), Venus (Liebe) und Mars (Gesundheit) im Hintergrund kräftig an den Fäden ziehen.

Ob im Job, in der Liebe oder für die Gesundheit – jetzt ist die perfekte Zeit, um selbstbewusst aufzutreten und die Bühne ganz für sich zu beanspruchen. Auch die Zwillinge (21. Mai – 21. Juni) dürfen aufatmen: Ab Mitte August dreht Merkur wieder seine Bahn in die richtige Richtung.

Zwilling und Wassermann:

Am 16. August öffnet die Kombination aus Mond und Uranus eine kleine Tür zur inneren Ruhe und lädt dazu ein, neue Horizonte zu entdecken. Wer aufmerksam bleibt, kann hier wertvolle Inspirationen und Impulse aufsammeln. Der direkte Merkur sorgt nämlich für Vorteile in der Karriere und in der Liebe. Doch damit nicht genug: Uranus und der Mond bringen dir in dieser Zeit wertvolle Chancen für Heilung und persönliches Wachstum.

Und die Wassermänner (21. Januar – 19. Februar) erwartet ein August voller Überraschungen. Der Vollmond am 9. August schenkt dir nämlich einen kräftigen Energieschub und stärkt dein Sternzeichen, während Uranus für die typischen unerwarteten Wendungen sorgt. Besonders an den Glückstagen 9., 21. und 29. August öffnen sich dann unerwartet Türen, hinter denen neue Möglichkeiten warten – vielleicht ein echter Wendepunkt!

Somit ist klar: Der August hat für die drei Sternzeichen richtig viel Positives in petto. Wenn du also offen bleibst und den kleinen Zeichen am Himmel vertraust, kannst du Altes loslassen und mit frischem Mut neue Wege gehen.