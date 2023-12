Katastrophale Zustände an Duisburgs Freizeitmagnet – jetzt ergreift die Stadt radikale Maßnahmen

Im Winter beliebt, im Sommer ein regelrechter Freizeitmagnet: Die Sechs-Seen-Platte gehört zu den schönsten Attraktionen einer ansonsten oft tristen Stadt. Doch an vielen Ufern herrschen katastrophale Zustände.

Die beliebtesten Seen in Duisburg werden vor allem im Sommer ein Hotspot für illegale (Grill-)partys. Und die verursachten Müll, Lärm, Streit und Vandalismus. Damit soll jetzt Schluss sein. Die Stadt ergreift radikale Maßnahmen.

Duisburg: Seen kriegen Security

Ausufernde Partys sorgen vor allem im Sommer immer wieder für Ärger an der Sechs-Seen-Platte. Wambacksee, Beeckerwerther See und Toeppersee, vor allem aber Masurensee sind betroffen – denn ihre Ufer sind besonders attraktiv zum Grillen, Chillen und Feiern. Und Anwohner und Besucher sind völlig entnervt, riefen um Hilfe.

++ McDonald’s in Duisburg: Nach Schließung in der Innenstadt – DAS zieht hier jetzt ein ++

Die soll jetzt kommen. Mit der Bade- und Grillsaison werden die Duisburger Seen einen Sicherheitsdienst bekommen. Das berichtet die WAZ. 150.000 Euro investiert die Stadt pro Jahr in Security, die an den Ufern und Stränden der Seen für Ordnung sorgen sollen. Wie viel Personal täglich patrouillieren sollen, ist noch unklar. Sicher ist aber: Das Problem soll endlich angepackt und behoben werden.

Sicherheitsdienst soll für Ordnung sorgen

Die Seen im Süden Duisburgs werden an schönen Tagen immer wieder zu Publikumsmagneten, aus dem ganzen Ruhrgebiet reisen Menschen an, um es sich dort gutgehen zu lassen. Manche schlugen dabei immer wieder über die Stränge, lärmten, pöbelten und randalierten herum und hinterließen Müllberge, die vor allem nach den Wochenenden für katastrophale Bilder sorgten.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Mehr über das Müllproblem an Duisburgs Sechs-Seen-Platte und den Lösungsansatz kannst du hier auf WAZ.de nachlesen.