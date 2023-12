McDonald’s in Duisburg: Nach Schließung in der Innenstadt – DAS zieht hier jetzt ein

Wo die Duisburger früher Pommes, Burger und Nuggets verspeisten, blicken sie seit einem Jahr auf ein leeres Gebäude. Die McDonald’s-Filiale auf der Duisburger Königsstraße schloss im vergangenen Jahr ihre Pforten (wir berichteten hier), als Grund wurden die Einbußen durch die Corona-Pandemie genannt. Nun steht fest, was als Nächstes dort einziehen wird!

Das niederländische Freizeitkonzept „The Game Box“ soll an der Königsstraße eröffnen. Statt Fastfood also Spielautomaten. Ob das bei den Duisburgern gut ankommt?

Duisburg: Statt McDonald’s nun Automatenspaß

Die Duisburger können sich künftig auf 400 Quadratmeter Automatenspaß freuen. Wie das Kölner Immobilienunternehmen Tilli City Immobilien mitteilte, soll der Standort des Freizeitkonzepts im zweiten Quartal 2024 eröffnet werden. „The Game Box“, das ursprünglich aus den Niederlanden stammt, findet damit seinen zweiten Standort in Deutschland. Eine der Filialen soll zuvor in Dortmund einziehen. Der Freizeitspaß hat in den Niederlanden bereits acht Standorte, unter anderem in Enschede und Maastricht, und erfreut sich großer Beliebtheit.

Bei dem Konzept handelt es sich nicht um klassische Spielautomaten, an denen man durch Glücksspiel Geld gewinnen kann. Der Spaß am Spiel steht stattdessen im Vordergrund. Zu den Spielen, die in anderen „The Game Box“-Filialen angeboten werden, gehören zum Beispiel Airhockey, Flipper, Rennsimulatoren, Basketball und Autorennen. So gibt es für Groß und Klein etwas zu spielen und zu erleben. Der Eintritt in die Spielhallen ist kostenlos und hat keine Altersbeschränkung. Lediglich Kinder unter 14 Jahren müssen mit einer volljährigen Begleitperson erscheinen. Um spielen zu können, muss man jedoch eine sogenannte Playcard aufladen.

„Das ultimative Erlebnis mit unserer Playcard“

„The Game Box“ wirbt auf der Website mit seinem Konzept. „Kein Ärger mit Münzen oder Papiertickets. Mit unserer praktischen PLAYCARD können Sie ganz einfach unsere fantastischen Spiele spielen und gewonnene Tickets werden direkt auf Ihrem Pass angezeigt!“, heißt es. Über 300 Preise gibt es zu gewinnen, je nachdem, wie gut das Spiel gespielt worden ist.

In einigen Filialen gibt es auch ein Restaurant, in dem sich die Besucher zwischen den Spielen mit Hamburgern, Milchshakes und Co. stärken können – alles im amerikanischen Stil. Wer sich bereits vor der Eröffnung Ende 2024 in Duisburg selbst ein Bild von der neuen Filiale machen möchte, kann „The Game Box“ bei einem Tagesausflug nach Enschede ausprobieren. Von Virtual-Reality-Spielen bis hin zu klassischen Geschicklichkeitsspielen: Für die ganze Familie ist etwas dabei.