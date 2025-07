Duisburg wird nach Pool-Freigabe „überrannt“ – Anwohner sollten jetzt eines dringend wissen

Im Rahmen der FISU World University Games wurde vor dem Stadttheater Duisburg ein großer Outdoor-Pool aufgebaut. Interessierte konnten sich über ein Online-Formular für die exklusiven Badezeiten eintragen.

Doch mit Schrecken mussten sie schon bald feststellen, dass keine Termine mehr verfügbar waren. Offenbar ist das Angebot sehr beliebt. Wir haben diesbezüglich beim Veranstalter nachgehakt, was dieser nun geplant hat.

Duisburg baut Riesen-Pool vor Stadttheater

„Traurig, keine Slots mehr frei“, bedauerten bereits kurz nach der Ankündigung am Montag (14. Juli) die ersten Nutzer auf Facebook. Während viele auch ihre Bedenken bezüglich Hygiene, Wasserverschwendung etc. kundtaten, waren andere einfach nur begeistert von der Idee. Allerdings gehen diese nun zum Teil leer aus.

Alexander Klomparend, Leiter der Unternehmenskommunikation bei Duisburg Kontor, stellt DER WESTEN gegenüber eine Lösung in Aussicht. „Die bisher verfügbaren Termine sind inzwischen alle ausgebucht, wir sind von der Begeisterung der Menschen beinahe ‚überrannt‘ worden.“ Aber: „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, weitere Schwimmzeiten anbieten zu können.“

Viele Duisburg gehen leer aus

Hier spricht Klomparend allerdings auch ein strukturelles Problem an, das nicht nur in Duisburg besteht. „Dafür benötigen wir allerdings grundsätzlich qualifiziertes Rettungsschwimmer-Personal, das leider auch in Schwimmbädern knapp ist.“ Das muss während der Schwimmzeiten ständig vor Ort sein und für die Sicherheit der Badegäste Sorge tragen.

Des Weiteren betont Klomparend, dass ein Zugang zum Pool während der FISU University Games vom 16. bis 27. Juli nur mit einer vorherigen Anmeldung möglich ist.