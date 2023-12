Duisburg: Beliebtes Angebot endlich wieder da – jetzt musst du schnell sein

„Willkommen in Duisburg – der Stadt voller Geheimnisse und Abenteuer!“ Wirklich? Bei diesem Slogan würden viele Duisburger wahrscheinlich einen Lachanfall kriegen. Die Stadt ist nicht gerade für ihr mysteriöses und actionreiches Auftreten bekannt.

+++ Duisburg: Beliebtes Café in der Königsgalerie plötzlich dicht! Was kommt als Nächstes? +++

Doch jetzt sorgt die Pott-Metropole für Aufregung. Denn sie ist erneut zum Dreh- und Angelpunkt eines großen Spielspaßes geworden.

Neues Duisburg Monopoly ist da

2009 kam die erste Duisburger Version des Spielklassikers raus. Jetzt wurde die Monopoly-Variante noch einmal neu aufgelegt. Vor allem Duisburger dürfte das Spiel interessieren, da sie die Orte wie Straßennamen kennen und die vielen Insider-Witze sicherlich verstehen werden, die in den Karten versteckt sind. Aber auch für weniger Ortskundige bietet das Spiel mindestens so viel Unterhaltungspotenzial wie das Original.

Auch interessant: Weihnachtsmarkt Duisburg: Besucher vermissen Stand – Veranstalter spricht Klartext

Mach einen Stopp am Tiger & Turtle, besuche den Duisburger Zoo oder gehe im Landschaftspark spazieren und spring danach ins Wasser der Sechs-Seen-Platte. Am Innenhafen kannst du auch vorbei und weitere Sehenswürdigkeiten, Parks, Vereine und Co. ansteuern. Zudem gibt es Ereignis- und Aufgabenkarten, die perfekt zur Stadt passen. Duisburg-Nostalgie pur!

Interessierte sollten sich beeilen

Das Spiel gibt es jetzt an den üblichen Verkaufsstellen und sogar auch über den Zoo-Shop zu kaufen. Denn auch dieser hat einen Platz auf dem Spielbrett ergattert. Die Preise gehen je nach Store bei 47,99 Euro los.

Die letzte Version, die 2009 herauskam, war schnell restlos ausverkauft. Wenn du ein Exemplar des neu aufgelegten Duisburg-Monopolys ergattern willst, solltest du dich besser ranhalten, sonst könntest du auch dieses Mal leer ausgehen.