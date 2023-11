Weihnachtsmarkt Duisburg: Besucher vermissen beliebten Stand – Veranstalter spricht Klartext

Seit rund zwei Wochen hat der Duisburger Weihnachtsmarkt eröffnet. Viele dürften sich mittlerweile schon den ein oder anderen Glühwein gegönnt haben. Dabei werden viele überlegt haben, ob sie sich auch einen zweiten kaufen werden – denn die Preise für eine glühend heiße Tasse haben mittlerweile eine „Schmerzgrenze erreicht“ (hier mehr Infos dazu).

Doch wer auf dem Weihnachtsmarkt Duisburg die ein oder andere Runde gedreht hat, dem dürfte aufgefallen sein, dass ein beliebter Stand in diesem Jahr nicht mehr von der Partie ist. DER WESTEN hat beim Veranstalter nachgehakt – und eine überraschende Antwort bekommen.

Weihnachtsmarkt Duisburg: Beliebter Stand plötzlich verschwunden

Wer an klassische Weihnachtsmarkt-Gerichte denkt, dem dürfte wohl direkt Reibekuchen oder Flammlachs in den Sinn kommen. Aber auch eine Schale Nudeln im Parmesanlaib erfreute sich bei den Besuchern in Duisburg in den vergangenen Jahren einer großen Beliebtheit – und das trotz Jahr für Jahr gestiegener Preise. Doch Nudel-Fans müssen jetzt ganz stark bleiben: Der beliebte Stand ist in diesem Jahr nicht auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt vertreten.

DER WESTEN hat beim Veranstalter Duisburg Kontor nachgehakt – mit irrem Ergebnis. „Der von Ihnen vermisste Anbieter von Nudeln im Parmesanlaib ist auch weiterhin auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt vertreten“, teilt Alexander Klomparend, Sprecher des Duisburger Kontors auf Nachfrage mit. „Allerdings hat er sein Angebot gewechselt und bietet jetzt unter anderem ungarische Spezialitäten an.“ Besucher müssen sich also umorientieren und in diesem Jahr mit ungarischen Gerichten statt Nudeln Vorlieb nehmen. Doch das ist nicht die einzige Hiobsbotschaft.

Auch auf diese Stände müssen Besucher verzichten

Denn auch der vegane Weihnachtsmarkt auf dem Münzplatz ist in diesem Jahr verschwunden. Der Grund: Die Initiatoren und bisherigen Organisatoren hätten sich „aus verschiedenen Gründen“ dazu entschieden, „auf eine weitere Ausgabe verzichten“. „Dieser Spezial-Weihnachtsmarkt wurde auch bisher nie von uns bzw. städtischer Seite veranstaltet, allerdings haben wir und auch andere städtische Tochtergesellschaften u.a. finanziell und rechtlich bei der Ausrichtung unterstützt.“ Und das nicht nur zum großen Bedauern der Besucher.

„Wir hätten uns sehr gefreut, wenn sich Standbetreiber, die in früheren Jahren am veganen Weihnachtsmarkt teilgenommen haben, für einen Stand auf dem regulären Weihnachtsmarkt beworben hätten. Allerdings lag und liegt uns keine Bewerbung aus diesem Kreis vor", so Klomparend. Besucher müssen in diesem Jahr also einige Schicksalsschläge verkraften.