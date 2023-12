A40 bei Duisburg: Schon wieder eine Vollsperrung im Ruhrgebiet – das nervt langsam!

Die Ruhrpottler mussten in der vergangenen Zeit tapfer sein. Ständig ist von neuen Baustellen oder Sperrungen die Rede. Pendler müssen Umleitungen fahren und auf dem Weg zur Arbeit stehen so einige genervt im Stau. Die aktuelle Verkehrssituation ist gewiss nicht optimal. Nun folgt die nächste Hiobsbotschaft.

Die Autobahn GmbH Rheinland hat eine neue Autobahnsperrung angekündigt, die es in sich hat. Diesmal betrifft es die A40 bei Duisburg

A40 bei Duisburg: Schon wieder eine Vollsperrung!

Am Freitag (8.12.) um 22 Uhr soll es losgehen. Die A40 zwischen dem Autobahnkreuz Duisburg-Kaiserberg und dem Autobahnkreuz Duisburg wird in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Bis Montag (11.12.) um 5 Uhr morgens soll die Vollsperrung andauern. Die Autobahn GmbH baut die Brücke der A3, die dort in Fahrtrichtung Arnheim die A40 kreuzt, zurück. Die Umleitungen sind auch bereits bekannt.

„Die Umleitungen verlaufen über die A3, die A42 und die A59. Ab dem Kreuz Moers (A57) wird empfohlen, über das Autobahnkreuz Kamp-Lintfort über die A42 und dann im Kreuz Oberhausen-West über die A3 zu fahren“, heißt es von der Autobahn GmbH.

Pendler brauchen starke Nerven

Neben der nun bevorstehenden Vollsperrung gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Verkehrschaos rund um Duisburg. Ab dem 24. Oktober war der Autobahntunnel „Ruhrschnellweg“ für einige Tage gesperrt (wir berichteten hier). Die A40 war zwischen der Anschlussstelle Duisburg-Rheinhausen und dem Autobahnkreuz Duisburg ab dem 27. Oktober für mehr als eine Woche in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Auch die Brücke der A42 über den Rhein-Herne-Kanal wird ab dem 11. Dezember gesperrt sein (mehr dazu hier).

Pendler brauchen am kommenden Wochenende wieder starke Nerven. Nachdem der angekündigte Streik der GDL die Bahn von Donnerstag- bis Freitagabend lahmgelegen wird, ist rund um Duisburg ohnehin mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Nun kommt die nächste Vollsperrung am Wochenende hinzu.