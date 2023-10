A40 in Essen: Auch das noch! Wichtiger Tunnel muss komplett gesperrt werden

Das Verkehrschaos auf den NRW-Autobahnen hat sich gerade erst wieder beruhigt. In den Herbstferien, die vorige Woche endeten, mussten Autofahrer auf der A40 und Co. zahlreiche Sperrungen und Einschränkungen vornehmen. Da konnte dem ein oder anderen Pendler schon mal der Geduldsfaden reißen.

Schon zum Wochenende (20. bis 22. Oktober) kommt es auf der A40 bei Duisburg schon wieder dicke. Die Strecke wird in Richtung Essen zwischen den Autobahnkreuzen Duisburg und Kaiserberg von Freitag (20. Oktober), 22 Uhr, bis Montag (23. Oktober), 5 Uhr, voll gesperrt. Doch auch danach winkt auf der Strecke das Stau-Chaos! Alle Infos dazu findest du hier. Kaum ist die A40 bei Duisburg am Montag wieder frei, droht in Essen schon das nächste Ungemach!

A40 in Essen: „Ruhrschnellweg“ voll gesperrt

Der Grund: Der Autobahntunnel „Ruhrschnellweg“ muss wegen Wartungsarbeiten komplett dicht gemacht werden. Los gehts zum Wochenstart in Fahrtrichtung Duisburg. Von Montag , 21 Uhr, bis Dienstag (24. Oktober), 5 Uhr, sowie von Dienstag, 21 Uhr, auf Mittwoch (25. Oktober), 5 Uhr, bleibt die A40 an der Anschlussstelle Essen-Zentrum gesperrt.

In Fahrtrichtung Duisburg geht es dann ab Mittwoch, 21 Uhr, bis Donnerstag (26. Oktober), 5 Uhr, mit den Wartungsarbeiten im Tunnel weiter. Auch von Donnerstag, 21 Uhr, bis Freitag (27. Oktober), 5 Uhr muss er dicht bleiben. Doch in einer anderen Fahrtrichtung kommt es sogar noch dicker!

Autofahrer in Richtung Dortmund haben schlechte Karten

Das Stau-Chaos wird sich über Nacht wahrscheinlich in Grenzen halten. Dennoch sollten Pendler, die spät von der Arbeit kommen oder früh zum Arbeitsplatz aufbrechen, die Sperrung unbedingt beachten, bevor sie eine böse Überraschung erwartet.

Die droht auch am nächsten Freitag. Denn auch in Fahrtrichtung Dortmund muss der Autobahntunnel der A40 in Essen voll gesperrt werden. Dies ist laut Autobahn GmbH sowohl von Montag auf Dienstag als auch von Dienstag auf Mittwoch jeweils von 21 bis 5 Uhr der Fall. Doch zum Ende der nächsten Woche kommt es dann richtig dicke! Dann bleibt der A40-Tunnel von Donnerstag, 21 Uhr, bis einschließlich Freitag, 0 Uhr, auch über den gesamten Tag gesperrt. Umleitungen seien ausgeschildert. Autofahrer müssen sich also nicht selbst einen Plan B überlegen. Aber sie stellen sich besser schon mal auf einige Staus auf den Ausweichrouten ein, dann droht keine böse Überraschung.