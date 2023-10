A40 in Duisburg: Vollsperrung! Autofahrer brauchen starke Nerven

Auch das noch! Viele Autofahrer werden in Zukunft starke Nerven brauchen. Auf der A40 wird es zu Vollsperrungen kommen, die sich über einen längeren Zeitraum ziehen werden.

Grund dafür ist die Erweiterung der Autobahn A40 zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Homberg und Duisburg-Häfen, einschließlich Neubau der Rheinbrücke Neuenkamp. In den folgenden Zeiträumen kommt es zu den Vollsperrungen.

A40 in Duisburg: Erste Vollsperrung vom 20. bis zum 23. Oktober

Die erste Vollsperrung beginnt am Freitag (20. Oktober) um 22 Uhr und hält bis Montag (23. Oktober) um 5 Uhr an. Betroffen ist die A40 zwischen dem Autobahnkreuz Duisburg und dem Autobahnkreuz Kaiserberg in Fahrtrichtung Essen.

+++ NRW-Ferienende: Rückreise-Staus auf den Autobahnen – hier brauchen Autofahrer starke Nerven +++

Grund für die Maßnahme ist, dass die Autobahn GmbH Rheinland in diesem Abschnitt die Fahrbahn erneuert. Umleitungen werden mit einem roten Punkt ausgeschildert und führen ab dem Autobahnkreuz Duisburg über die A59, die A42 und die A3.

A40 in Duisburg: Zweite Vollsperrung vom 27. Oktober bis zum 6. November

Außerdem wird es von Freitag (27. Oktober) ab 22 Uhr, bis Montag (6. November) um 5 Uhr eine weitere Vollsperrung geben. Dann wird die A40 in beiden Fahrtrichtungen zwischen der Anschlussstelle Duisburg-Rheinhausen und dem Autobahnkreuz Duisburg voll gesperrt sein.

Grund für die knapp zehntägige Vollsperrung der A40 im Streckenabschnitt sind Arbeiten zur Verkehrsumlegung, zur Erneuerung der Fahrbahn sowie zum Rückbau der Wiegeanlagen der Rheinbrücke Neuenkamp.

Auch hier wird es Umleitungen geben, welche frühzeitig eingerichtet werden und die Verkehrsteilnehmer weiträumig über die Autobahnen A57, A42 sowie A59 umleiten werden.

Mehr News:

Das Projekt nennt sich DEGES und ist eine Projektmanagementgesellschaft von Bund und Ländern. Es plant sowie realisiert den achtstreifigen Ausbau der Autobahn A40 zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Homberg und Duisburg-Häfen einschließlich des Neubaus der Rheinbrücke Neuenkamp.

Die voraussichtliche Fertigstellung des gesamten Brückenbauwerks ist für 2026 geplant.