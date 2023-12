A1 bei Dortmund: Lkw-Unfall ++ Sperrung ++ Kilometerlanger Stau

Stau-Chaos am Donnerstag (7. Dezember) auf der A1 bei Dortmund!

Pendler im Berufsverkehr am Donnerstagmorgen brauchen auf der A1 bei Dortmund besonders starke Nerven. Ein Unfall von zwei Lkw hatte zu einem kilometerlangen Stau geführt.

A1 bei Dortmund: Sperrung im Berufsverkehr

Den „Ruhrnachrichten“ zufolge war ein Lkw gegen 7 Uhr morgens auf der A1 zwischen Schwerte und Unna liegengeblieben – auf Höhe der Raststätte Lichtendorf-Süd in Fahrtrichtung Münster. In diesem Moment kam ein anderer Lkw vorbeigefahren – und passierte den stehenden Sattelzug so nah, dass er dessen Plane aufriss.

Zement- und Tonpulver landeten auf der Straße, verteilten sich auf rund 300 Metern über die Fahrbahn. Der Polizei blieb nichts anders übrig, als die A1 an der Unglücksstelle voll zu sperren, während die zuständige Feuerwehr Schwerte das Pulver wegräumte.

Stau über mehrere Kilometer

Verletzt wurde glücklicherweise keiner. Doch die Sperrung mitten im Berufsverkehr – zwischen 7.23 und 7.56 Uhr – sorgte natürlich für massive Verkehrsbehinderungen. Daran änderte auch die mittlerweile freigegebene linke Spur nicht allzu viel.

Gegen 8.20 Uhr staute es sich laut WDR Verkehr noch auf bis zu 9 Kilometer, bis zum Westhofener Kreuz.