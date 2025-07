Duisburg: Bade-Hammer im Innenhafen! Anwohner reagieren eindeutig

Der Sommer ist da und lockt zahlreiche Wasserratten in Freibäder, an Seen und Kanäle. Auch in Duisburg gibt es mehrere Möglichkeiten, die eine Abkühlung bieten. Dazu zählt jetzt auch der Innenhafen.

Das Portal des Innenhafens verkündet auf seiner Website: „Ab sofort verwandelt sich der Duisburger Innenhafen für sechs Wochen in ein öffentlich zugängliches Schwimmareal – und das ganz ohne Eintritt oder Anmeldung.“ Bis zum 5. Juli können Besucher dort immer donnerstags bis sonntags zwischen 14 und 20 Uhr schwimmen. Zusätzlich dazu gibt es schwimmende Bühnen, sportliche Aktionen und Co. Doch bei diesem Bade-Hammer soll es offenbar nicht bleiben.

Duisburg: Bade-Hammer im Innenhafen geplant

Nach dem 5. Juli ist die Bade-Saison offenbar noch längst nicht vorbei, den vom 6. Juli bis zum 3. August soll das Becken in Duisburg seine Tore samstags und sonntags von 12 bis 20 Uhr öffnen. Um für die Sicherheit der Gäste zu sorgen, wird das Ganze von qualifizierten Rettungsschwimmern beaufsichtigt.

„Die Temperaturen versprechen perfekte Bedingungen – also Badesachen einpacken und direkt ins Wasservergnügen starten!“, heißt es auf der Website weiter. Doch was sagen die Anwohner aus Duisburg zu den Plänen?

Anwohner reagieren eindeutig auf Ankündigung

Viele Anwohner scheinen von der Aktion in Duisburg angetan zu sein. „Mega schön diese Aktion, endlich mal was Sinnvolles und das noch kostenlos in Duisburg“, „Ich finde das super“, „Endlich mal was Tolles“ und „Das ist ja mal klasse“ heißt es in den Kommentaren eines Facebook-Posts der „Duisburger Nachrichten“.

Es gibt aber auch skeptische Stimmen – zumindest, was die Sicherheit angeht. „Es bleibt allerdings abzuwarten, wie lange das ohne Sicherheitspersonal gut geht“, „Stellt schonmal Leute vom Ordnungsamt ab für Sicherheit und Ordnung“ und „Ob das so eine gute Idee ist, mal abwarten“, schreiben mehrere User. Ob das Ordnungsamt tatsächlich an Duisburgs Innenhafen gebraucht wird oder nicht, bleibt vorerst jedoch abzuwarten.