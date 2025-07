„Weißer Riese“ in Duisburg gesprengt – SIE sorgten für Probleme

Es ist geschafft: Am Sonntag (27. Juli) wurde auch der dritte „Weiße Riese“ in Duisburg dem Erdboden gleichgemacht (wir berichteten). Zahlreiche Schaulustige verfolgten die spektakuläre Sprengung, teilten Videos in den sozialen Netzwerken.

Mehrere Knalle hallen durch Duisburg-Hochheide – dann sackt das Gebäude binnen weniger Sekunden in sich zusammen und hinterlässt eine Mega-Staubwolke. Die Sprengung des „Weißen Riese“ war erfolgreich. Nach 2019 und 2021 wurde jetzt, 2025, der Dritte von insgesamt sechs „Weißen Riesen“ platt gemacht.

2.200 Duisburger mussten Wohnung verlassen

Und wie auch in den Jahren zuvor mussten auch am Sonntag bei solch einem Prozedere zahlreiche Menschen aus dem Gefahrengebiet evakuiert werden. Solche Evakuierungen, die auch bei Bombenentschärfungen durchgeführt werden, verlaufen mal mehr, mal weniger reibungslos.

Insgesamt 2.200 Menschen mussten wegen der Sprengung des „Weißen Riesens“ ihre Wohnungen verlassen. „Die meisten Bewohner folgten der Aufforderung des Bürger- und Ordnungsamtes und verließen rechtzeitig die Evakuierungszone“, resümiert die Stadt Duisburg auf Nachfrage von DER WESTEN. Doch es gab auch vier Personen, die für Probleme sorgten – sie weigerten sich, ihre Wohnung zu verlassen.

„Weißer Riese“ in Duisburg: 36 Fahrzeuge wurden abgeschleppt

„Insgesamt 36 Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, weil sie im Halteverbot geparkt hatten. Darüber hinaus wurden 15 Drohnenpiloten geortet, die ihre Drohnen illegal in der Sicherheitszone hatten aufsteigen lassen“, heißt es von der Stadt Duisburg weiterhin.

Wer sich bei einer von der Stadt oder dem Ordnungsamt angeordneten Evakuierung, etwa wegen einer Bombenentschärfung weigert, die Wohnung zu verlassen, muss mit Konsequenzen rechnen. Es gibt keine bundesweit einheitliche Regelung, sondern die Höhe solcher Strafen wird von der Stadt oder dem Ordnungsamt festgelegt.

Die Städte haben in der Regel eigene Bußgeldkataloge für Fälle, in denen Bürger die Anweisungen nicht befolgen. In einigen Städten können Bußgelder zwischen 50 und 1.000 Euro fällig werden – je nachdem, wie sehr du mit deinem unkooperativen Verhalten den Ablauf störst.