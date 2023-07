Duisburg: Mann mit Hammer attackiert – Täter auf der Flucht

In der Nacht zu Freitag (28. Juli) kam es in Duisburg zu einer tückischen Hammer-Attacke.

Wenn man spät abends alleine in einer deutschen Großstadt unterwegs ist, dann sollte man immer ein wachsames Auge um sich herum haben. Denn man kann nie wissen, auf was für einen Schlag von Menschen man in den frühen Morgenstunden trifft. Das können feierlustige Menschen sein, die freudetrunken an dir vorbei schwanken. Das können aber auch Schichtarbeiter sein, die sich einfach in Ruhe auf den Weg zum nächsten Arbeitstag machen oder eben von diesem zurückkommen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten von zufälligen menschlichen Begegnungen. Aber die zufällige Begegnung eines 39-jährigen Mannes mit einem Unbekannten in Duisburg gehört zur Kategorie Horror-Begegnung.

Duisburg: Unbekannter attackiert Mann

Gegen 3:25 Uhr wurden mehrere Streifenwagen der Polizei zur Sonnenstraße gerufen. Der Grund dafür war, dass ein unbekannter Mann einen 39-jährigen Duisburger erst mit einem Hammer attackiert und dann anschließend mit einer Stichwaffe schwer verletzt haben soll. Ein Rettungswagen brachte den 39-jährigen Duisburger mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Beamten konnten noch in der Nacht in der Nähe des Tatorts den Hammer sicherstellen. Der Täter befindet sich auf der Flucht.

Der geflohene Angreifer konnte von Zeugen als etwa 1,75 Meter groß und mit dunkler Kleidung beschrieben werden. Außerdem soll er zum Tatzeitpunkt eine graue Sturmmaske getragen haben. Der tückische Angriff ist ab sofort ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg hat eine zuständige Mordkommission die Ermittlungen noch in der Nacht aufgenommen und sucht jetzt weitere Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 0203 2800 an das Kriminalkommissariat 11 der Polizei Duisburg wenden.

Die weiteren Hintergründe der Tat, auch ob es eine Vorgeschichte gibt, sind derzeit noch unklar – ebenso die Motivlage.